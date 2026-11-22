Una jornada de celebración y sabor se vivió este sábado 21 de noviembre en la institución educativa privada Santísimo Cristo Moreno, en Ica, luego de consagrarse ganadora de la I Copa Regional de Colegios, una competencia impulsada por el chef Juan Hinojosa, de la cevichería “Tres Estilos” y conocido en las redes sociales como “Juancito Sabor”. Como premio, el cocinero cumplió su promesa de preparar más de mil platos de ceviche para los estudiantes y toda la comunidad educativa.

Mil ceviches gratis

La iniciativa convocó hasta 16 instituciones educativas de distintas provincias de la región Ica. Según explicó Hinojosa, el concurso se desarrolló mediante votaciones en cuatro plataformas digitales: TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, donde padres de familia, alumnos, docentes y exalumnos podían apoyar a su colegio favorito, previamente los escolares respondieron preguntas académicas.

Durante la actividad, la directora de la I.E.P. Santísimo Cristo Moreno, señaló que el reconocimiento también representaba una oportunidad para acercar a los estudiantes a la cultura gastronómica del país y poner en valor el ceviche como uno de los principales símbolos de la cocina peruana.

La celebración también incluyó un reconocimiento especial para Hinojosa. La institución le entregó un diploma por su labor como chef y creador de contenido, destacando su aporte a la difusión de la identidad cultural y la gastronomía peruana entre las nuevas generaciones. En el documento se resaltó su iniciativa de desarrollar actividades y juegos en instituciones educativas para promover el conocimiento del ceviche y la riqueza culinaria nacional.

La jornada tuvo además la participación de estudiantes, quienes expresaron su alegría por el premio y agradecieron la preparación de la comida para toda la comunidad escolar. Los más de mil platos de ceviche fueron el centro de una actividad que convirtió el triunfo del colegio en una celebración compartida.

Tras la acogida de esta primera edición, Juan Hinojosa adelantó que tiene previsto impulsar una nueva competencia, esta vez a nivel nacional y dirigida a universidades y facultades. De concretarse, la propuesta buscará replicar la participación colectiva que caracterizó a la Copa Regional de Colegios y continuar promoviendo la gastronomía peruana entre los jóvenes.

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