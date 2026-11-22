El gerente de Salud de La Libertad, Gerardo Florián, confirmó que la región no cuenta con vacunas contra el dengue y por ello solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) el envío de un nuevo lote. El desabastecimiento se da a pesar de que este departamento contabiliza 22 muertos, más de 23 mil casos y hospitales colapsados por el incremento de pacientes con esta enfermedad.

VER MÁS: Minsa reporta 16 muertos por dengue en la región La Libertad

DESABASTECIDOS

“En la actualidad nosotros no tenemos vacunas, ya se nos ha agotado, hemos agotado todas las dosis que nos han enviado. De las 25 mil dosis que hemos recibido, hemos aplicado 20 mil en primera dosis, las otras 5 mil se están aplicando ahorita en Virú y Chao como segunda dosis”, aseguró Gerardo Florián durante una transmisión en vivo que realizó desde la cuenta oficial de la Gerencia de Salud.

El especialista respondió interrogantes de la población respecto al trabajo que realizan para frenar los contagios de esta enfermedad. “Estamos a la espera de que nos puedan llegar más vacunas. La disposición de vacunas que tuvimos fue para Trujillo, El Porvenir, Chao y Virú”, acotó.

El consejero regional por la provincia de Trujillo Robert De La Cruz lamentó que no se cuente con vacunas en pleno incremento de esta enfermedad. Asimismo, recordó que los diputados liberteños ofrecieron gestionar la llegada de más dosis, lo que no ha ocurrido.

“La provincia de Trujillo registra entre 1,500 a 1,600 casos de dengue por semana y el otro año será peor. Las vacunas anunciadas por los diputados hasta ahora no llegan. Eso pasa cuando tenemos autoridades sin liderazgo”, aseveró.

REALIDAD

Según la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Minsa, La Libertad es la región más golpeada por el dengue a nivel nacional, con 23,222 casos entre confirmados y sospechosos. En este departamento, además, se han contabilizado 22 defunciones.

El gerente de Salud reconoció que el incremento de contagios hizo que los hospitales estén llenos.

“Hay que ser honestos, en la actualidad la gran mayoría se encuentra con bastantes pacientes, por eso es muy importante cuidarnos, erradicar al vector Aedes aegypti eliminando los inservibles, tapando nuestros recipientes de agua, realizando el trabajo en casa. […] Estamos colapsando hospitales porque recibimos pacientes de todos los establecimientos de salud”, aseguró Gerardo Florián.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad