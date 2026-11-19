El gerente regional de Educación de La Libertad, Rufino Rodríguez Román, reiteró que las instituciones públicas de Educación Básica Regular (EBR) —inicial, primaria y secundaria— culminarán el año escolar indefectiblemente el 2 de diciembre, como medida preventiva por el fenómeno El Niño.

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El alto funcionario hizo esta afirmación tras ser consultado por un grupo de periodistas si el cierre del año podría modificarse debido a que Trujillo y las otras once provincias de la región aún no registran lluvias intensas generadas por el evento climático.

ARGUMENTOS. Rodríguez explicó que para cumplir con esta recalendarización, anunciada de forma oficial en la segunda quincena de septiembre, los docentes y escolares vienen desarrollando todas las actividades lectivas previstas a comienzos de año. “Es un tema eminentemente preventivo [...] y está definido”, dijo.

Sin embargo, el gerente de Educación aclaró que quienes sí podrían variar este calendario son las instituciones educativas privadas, cuya posible modificación viene siendo coordinada con sus respectivas UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local).

“La intención no es hacer una situación imperativa como tal porque lo que hemos hecho es algo preventivo. Mientras nuestros estudiantes permanezcan más en las escuelas, indudablemente tendremos resultados más adecuados”, expresó.

ORDEN. Respecto al Decreto Supremo N° 021-2026-MINEDU, que aprueba los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la educación básica, Rufino Rodríguez señaló que se deben estar aplicando en aquellas instituciones que ya los incorporaron como anexo en su reglamento interno.

Quienes todavía no realizan esta incorporación, precisó el referido gerente, tienen plazo para modificar su reglamento hasta el 7 de enero del otro año.