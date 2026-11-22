Dos sismos de magnitud 5.1 y 4.6 se registraron durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026 en las regiones Pasco y Ucayali, respectivamente, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (Censis).

El movimiento de mayor magnitud ocurrió a las 00:51:57 horas, con epicentro a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco. Previamente, a las 00:09:55 horas, se había registrado otro temblor a 54 kilómetros al norte de Pucallpa.

Ambos eventos fueron confirmados en los reportes sísmicos IGP/CENSIS/RS 2026-0824 y 2026-0823, publicados por la institución.

Sismo de magnitud 5.1 en Pasco: ¿dónde fue el epicentro?

El IGP informó que el sismo de magnitud 5.1 ocurrió a las 00:51:57 horas, con epicentro ubicado a 25 kilómetros al sureste de Cerro de Pasco, en la provincia y departamento de Pasco.

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 132 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado IV en Cerro de Pasco, según la escala de Mercalli Modificada. Esta intensidad corresponde a una sacudida perceptible en interiores, con posible movimiento de objetos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) también identificó el epicentro en el distrito de Ninacaca, provincia de Pasco, de acuerdo con su reporte preliminar emitido durante la madrugada.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0824 Fecha y Hora Local: 22/11/2026,00:51:57 Magnitud: 5.1 Profundidad: 132 km Latitud: -10.85 Longitud: -76.10 Intensidad: IV Cerro de Pasco Referencia: 25 km al SE de Cerro de Pasco, Pasco - Pasco https://t.co/n6GJQDRAWW — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 22, 2026

Temblor de magnitud 4.6 se registró cerca de Pucallpa

El primer sismo de la jornada ocurrió a las 00:09:55 horas y tuvo una magnitud de 4.6. Su epicentro se localizó a 54 kilómetros al norte de Pucallpa, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento se produjo a 156 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad de grado II en Pucallpa, correspondiente a una percepción leve.

El boletín del Indeci precisó que el epicentro estuvo ubicado en el distrito de Padre Márquez, departamento de Loreto, aunque la referencia geográfica proporcionada por el IGP corresponde a la ciudad de Pucallpa.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0823 Fecha y Hora Local: 22/11/2026,00:09:55 Magnitud: 4.6 Profundidad: 156 km Latitud: -7.91 Longitud: -74.64 Intensidad: II Pucallpa Referencia: 54 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali https://t.co/KYyH1JqtYT — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 22, 2026

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante estos movimientos, es importante recordar las medidas básicas de prevención recomendadas por las autoridades de gestión del riesgo de desastres.

Mantener la calma y alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.

Ubicarse en una zona segura previamente identificada.

Evitar utilizar ascensores durante el movimiento.

Tener preparada una mochila de emergencia con agua, linterna, radio, medicamentos y documentos esenciales.

Después del sismo, revisar posibles daños y seguir las indicaciones de las autoridades.