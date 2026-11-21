Ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño y el incremento de las emergencias provocadas por eventos naturales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) recordó a los gobiernos regionales y municipalidades que pueden solicitar combustible para liberar y rehabilitar las carreteras afectadas mediante el Sistema de Atención de Emergencias Viales (SAEV).

Foto: ANDINA/Difusión

Esta herramienta permite que las autoridades subnacionales gestionen el apoyo del sector para atender vías vecinales y departamentales bloqueadas por huaicos, derrumbes, lluvias intensas, desbordes de ríos y otros fenómenos naturales. El combustible entregado por el MTC es utilizado por la maquinaria pesada de los propios gobiernos locales y regionales para realizar los trabajos de limpieza y recuperación de la transitabilidad.

Para acceder a este beneficio, los especialistas de las municipalidades y gobiernos regionales deben registrar sus solicitudes a través de la plataforma digital SAEV o mediante el aplicativo SAEV Móvil, disponible en Google Play Store.

El procedimiento comprende 4 etapas. Primero, las autoridades identifican y registran la emergencia vial; luego, presentan la documentación que acredita lo ocurrido. En una tercera fase, la Unidad Zonal de Provías Descentralizado evalúa la solicitud, otorga la conformidad y realiza la entrega del combustible. Finalmente, se elabora un informe sobre la emergencia atendida.

Según informó el MTC, desde la implementación del sistema en mayo de 2026, Provías Descentralizado ha entregado 291 013 galones de combustible para atender 605 emergencias viales. Estas intervenciones representaron una inversión de S/ 6,4 millones.

El sector destacó que este mecanismo busca acelerar la respuesta ante los bloqueos de carreteras ocasionados por fenómenos naturales y facilitar el desplazamiento de los ciudadanos. De esta manera, las autoridades locales y regionales pueden contar con recursos para intervenir en las vías bajo su responsabilidad y recuperar la circulación en las zonas afectadas.