Alianza Lima cerró su participación en el Torneo Clausura 2026 con una contundente victoria por 5-0 frente a FC Cajamarca en el estadio Alejandro Villanueva. El encuentro, correspondiente a la fecha 17 de la Liga 1, tuvo como protagonistas a Erick Castillo, quien anotó un doblete, y Paolo Guerrero, que volvió a marcar con la camiseta blanquiazul.

El marcador se abrió a los 19 minutos del primer tiempo. Luis Ramos aprovechó una asistencia de Cristian Neira para vencer al arquero Jonathan Medina y anotar su primer gol oficial con Alianza Lima. El delantero consiguió así estrenarse como goleador del equipo victoriano en la última jornada del campeonato.

Fotos: Paloma del Solar / @photo.gec

Durante la segunda mitad, Paolo Guerrero amplió la ventaja a los 18 minutos. El delantero volvió a celebrar un gol oficial con Alianza Lima después de aproximadamente 7 meses, tras superar una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas.

La goleada continuó con la actuación de Erick Castillo, quien apareció en 2 oportunidades para aumentar la diferencia. El ecuatoriano anotó a los 30 y 36 minutos del segundo tiempo, convirtiéndose en una de las figuras del encuentro. Finalmente, Gaspar Gentile marcó el quinto tanto a los 38 minutos y selló el triunfo en Matute.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Pablo Guede terminó la segunda fase del campeonato con una victoria antes de afrontar la definición nacional. Alianza Lima ya tenía asegurada su presencia en la final gracias al título obtenido en el Torneo Apertura y su ubicación en el primer lugar de la tabla acumulada.

Por su parte, FC Cajamarca cerró su participación en la máxima categoría del fútbol peruano con una derrota. El equipo cajamarquino llegó a esta última jornada ubicado en el penúltimo puesto de la tabla acumulada, situación que determinó su descenso de categoría.

Ahora, Alianza Lima concentrará sus esfuerzos en preparar la final de la Liga 1 2026, instancia en la que buscará quedarse con el título nacional y cerrar la temporada con una nueva celebración para sus hinchas.