La selección peruana atraviesa un período de cambios y renovación para poder pelear por un boleto al Mundial 2030. Una constante preocupación está en la delantera, donde poco a poco vienen apareciendo nuevas figuras, como Adrián Ugarriza, uno de los contados jugadores nacionales que militan en Europa. Tras la fecha FIFA de noviembre, el embajador de Skechers explica cómo va su progreso futbolístico y qué busca con la “Bicolor”.

Del 2025, cuando llegaste a Israel y debutaste en la selección, hasta este momento, ¿qué balance haces de tu crecimiento?

El balance es superpositivo. Tanto el crecimiento personal como deportivo en mi último año ha sido muy bueno. Estoy contento y debo seguir por esa línea ascendente.

Habías jugado con la selección en inferiores. ¿Cuánto esperabas para poder ser convocado en la absoluta y cómo te sientes en esta etapa?

Trabajé siempre para eso. Digamos, insistí mucho conmigo mismo, incluso cuando las cosas no venían tan bien, y mantuve la idea en mi cabeza de que podría llegar en cualquier momento. Cuando me fui de Perú, era buscando eso: tratar de que me vaya bien afuera para poder tener la chance. Ahora que estoy ahí, quiero que todo siga mejorando y darle la mejor versión de mí a la selección.

En la selección, has destacado por tu trajín y presión a la defensa rival, pero te falta el gol. ¿Sientes que es una deuda o cómo lo manejas?

De hecho, el delantero vive del gol. Yo necesito hacer goles en la selección y en mi club para poder mantenerme con buen nivel. Trabajo mucho para eso. Sé que las cosas se van a dar, no me desespero, pero, de todas maneras, lo tengo en la mente y tengo claro que es algo que quiero. Tendré que trabajar más y confío en que se va a dar.

Adrián Ugarriza es nuevo embajador de Skechers.

Había una mala racha de resultados antes de vencer a Bolivia. ¿Se desahogó la presión? ¿Sienten que falta mucho para conseguir el mejor desempeño colectivo?

Sí, ganar ha sido muy importante para nosotros. Lo habíamos hablado en la interna, lo necesitábamos. Hubo momentos, pasajes, en los que nos sentíamos bien y cómodos, pero no lo terminamos reflejando en el marcador. Finalmente, en el fútbol se vive de resultados. Sabíamos que urgía una victoria para empezar a ver las cosas con otros ojos, con otro ánimo. Obvio, el triunfo del otro día va a ayudar mucho y, claro, podemos seguir creciendo. El profesor Mano Menezes, dentro del poco tiempo que puede trabajar con nosotros, nos ha ido dando sus ideas. Conforme pase el tiempo y haya más oportunidades de estar juntos entrenando, el panorama va a ir mejorando. Seguro que todos mis compañeros y yo queremos ver la mejor versión que se puede.

Por tu edad, eres una de las figuras para el siguiente proceso clasificatorio. ¿Sientes presión adicional por cubrir el lugar de Paolo Guerrero o el mismo Gianluca Lapadula?

Tanto como presión, no; más bien como motivación. Es el anhelo de cualquiera poder vestir la camiseta de la selección. Como te digo, trabajo para que las cosas me salgan bien. Sé que hay grandes jugadores que pasaron como delanteros y que dejaron la vara muy alta, pero trato de no pensar más de lo que tengo que pensar, solo en jugar lo mejor posible para la selección y ya. Me enfoco en lo que tengo que hacer.

Te ha tocado compartir con Lapadula. Siendo tú una de las cartas a futuro en la delantera de la selección, ¿te ha comentado algo sobre movimientos o estilo?

Sí, hemos hablado. Es un grandísimo jugador. Me dio mucho gusto tener el tiempo para compartir con él. La verdad, realmente se le ve bien, lo veo bien. Para mí, es un gusto poder entrenar juntos y escucharlo cuando opina sobre los partidos. La idea es que todos estén lo mejor posible para ayudar a la selección, tenemos esa misma línea.

Finalmente, respecto a su nueva etapa en Hapoel Be’er Sheva, Adrián confesó que sabía que iba a ser difícil porque llegó con el plantel armado. “Firmé en los últimos días del mercado y entendía que me costaría al principio. Me dije, ‘voy a pelear por el puesto el tiempo que tome hasta ser titular constante’”, señaló.