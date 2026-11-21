Hermógenes regresa a su casa convencido de que apenas ha dormido unos minutos. Había salido a buscar su ganado y, ante una lluvia sorpresiva, se refugió en una cueva donde unas estatuillas doradas llamaron su atención. Ahora, al encontrarse con su familia, descubre en sus rostros unos veinte años que él no recuerda haber vivido.

Así transcurre este peculiar regreso en “La cueva encantada”, un sobrecogedor relato que forma parte del libro “Bolívar: magia y tradición”. Este libro, fruto de un concurso promovido por la UGEL de esta provincia, nos invita a girar la mirada hacia nosotros mismos y a preguntarnos: ¿qué magia porta la tradición oral?

TIEMPO PRESTADO

Salir a buscar al ganado es una tarea muy común en los pueblos de nuestra serranía. Y que, de pronto, “nos agarre una lluvia” también es normal. Por ende, la decisión de Hermógenes (la de guarecerse en una cueva) es justificable. Sin embargo, la presencia de aquellas figuras doradas no es común: ¡algo extraño va a pasar!

¡La sorpresa está en su propia casa! Allí los rostros de los suyos contradicen lo que él cree recordar. Solo después un anciano le explica que el tiempo corre de otra manera en la cueva y que allí moran los antiguos guardianes de la montaña.

Quien conoce Cajamarquilla (provincia de Bolívar) puede reconocer el lugar desde el comienzo. Quien llega al lugar por primera vez a través del libro puede volver a la escena de las estatuillas y preguntarse qué sospechó al leerla. Los dos tienen algo que decir sobre el momento en que una tarea común se vuelve una historia fantástica.

AGUA COMPARTIDA

En “El abuelo del cerro Condorcirina”, lo que altera la vida de los comuneros es una sequía. El anciano, acostumbrado a aconsejarlos sobre el trabajo de la tierra, los reúne. Les enseña a repartir el agua con justicia y a cuidar entre todos los manantiales de los que dependen.

Las lluvias regresan y el anciano desaparece en la cumbre de la montaña. Según el relato, desde entonces se convierte en el espíritu protector del cerro y la naturaleza.

¿Por qué el relato deja al abuelo en el cerro? Volver al momento en que reúne a los comuneros nos ayuda a responder esta pregunta. Si al principio cuidaba los manantiales al enseñar a otros a hacerse cargo de ellos, su transformación prolonga ese cuidado más allá del tiempo que pudo vivir entre los suyos.

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VOCES RECOGIDAS

La UGEL Bolívar y la Gerencia Regional de Educación promovieron el concurso que dio como fruto este provechoso libro. Docentes y estudiantes de las instituciones educativas de la provincia recopilaron y redactaron los relatos. Así se hicieron leíbles muchas historias que durante años han venido circulando en silencio.

Bernardino Córdova Cuenca, jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Bolívar, valora mucho este concurso. Según él, docentes y estudiantes “asumieron el compromiso de investigar y plasmar por escrito relatos inéditos de nuestros antepasados”. Su mayor satisfacción está lo producido: un libro que pueda leerse en las escuelas.

Trasladar un relato oral a la página escrita implica pensar en alguien que lo leerá por primera vez. En la historia de Hermógenes, seguir el camino de la tormenta a la cueva y de la cueva a la casa permite entender por qué el regreso lo desconcierta. Quien ya oyó contar el episodio puede detenerse en esos mismos pasos y reconocer la versión que recuerda.

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LECTURAS CERCANAS

Eli Rodriguez Mantilla, director de la UGEL Bolívar, explica que el libro busca fomentar el hábito lector y mejorar la comprensión con historias cercanas a los estudiantes. La compilación ofrece un punto de partida para ese propósito. Basta abrir el libro para elegir un episodio que merezca una segunda lectura y conversar sobre él.

Leído en clase, el relato del abuelo puede suscitar una pregunta concreta. ¿Qué habría significado repartir el agua con justicia durante la sequía de Condorcirina? Cada respuesta puede volver a lo que el anciano les propone a los comuneros y a la necesidad que los reúne.

También se puede pedir a los estudiantes que pregunten en casa si alguien conoce una de las historias del libro. Si aparece una versión distinta, podrán leer otra vez el episodio para descubrir dónde empiezan a separarse las versiones. Tal vez cambie un detalle del lugar o la manera en que se cuenta una desaparición.

MAGIA Y TRADICIÓN

En los diez relatos de “Bolívar: magia y tradición”, los lugares guardan mucho de quienes los habitan. El abuelo de Condorcirina enseña a repartir el agua cuando escasea. En Santa Bárbara, los mantos de la Virgen expresan dos ruegos distintos: que llegue la lluvia o que cese la tormenta. Y en Cujibamba, una serpiente de tres cabezas da origen a tres lagunas. Leídas juntas, estas historias nos muestran cómo una comunidad ha dado forma, con palabras, a sus temores, sus creencias y sus maneras de cuidarse.

Al recoger y escribir estas historias, docentes y estudiantes han puesto en manos de las escuelas un libro donde todavía se oye la voz de quienes las contaban. Un estudiante puede abrirlo por la curiosidad que le despierta una cueva encantada y cerrarlo con una pregunta para alguien de su casa. Tal vez, al escuchar otra versión, descubra que también él tiene algo que contar sobre el lugar donde vive. Ahí empieza la próxima historia.

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