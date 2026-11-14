En cientos de colegios de la región La Libertad se sigue impulsando tenazmente la lectura. El reciente jueves 12 de noviembre, la I. E. Víctor Andrés Belaúnde, de Trujillo, compartió algunas muestras de ese apasionante esfuerzo: ¡organizó el II Festival del Libro!

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Animados por el lema “La lectura abre puertas al conocimiento, fortalece nuestra identidad y da voz a nuestra región”, los estudiantes exhibieron sus diversas e ingeniosas producciones y sostuvieron un provechoso diálogo con algunos autores que forman parte de la colección “Voces de mi región”.

VOCES COMPARTIDAS

Lo hermoso y gratificante de este encuentro es que congregó a directivos, plana docente, estudiantes y escritores. Todos tuvieron un espacio para expresar su VOZ, ya sea con sus saludos o con sus preguntas, reflexiones, escenificaciones, etc. Lo verdaderamente importante es que este festival fue un espacio para compartir en torno al libro.

El profesor Juan Ramón Otiniano cuenta que, como docentes, querían ofrecer a sus estudiantes una experiencia que enriqueciera las sesiones de aprendizaje y las actividades de lectura y escritura de todo el año.

De acuerdo con su apreciación, “a los chicos les resulta gratificante intercambiar sus impresiones con los escritores (a quienes muchas veces solo conocen por nombre o fotografía). Conversar con ellos les ayuda a descubrir que leer y escribir está a su alcance y eso los anima a intentarlo”.

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ESFUERZO COLECTIVO

Una de las artífices de este festival fue la profesora Rocío Sánchez Uriol, con quien tuvimos una primera coordinación. Ella recuerda que el proyecto nació el año pasado, a partir de la necesidad de hacer más vivencial el acercamiento a la lectura y la literatura. “¿Qué mejor manera de lograrlo que poner a los estudiantes en contacto con quienes dieron origen a las historias que habían leído? El reto era entusiasmar a todo el equipo de Comunicación con la idea” nos dice. ¡Y vaya que lo lograron!

A menudo, la escuela y la vida transcurren por caminos separados. Festivales como este ayudan a conectarlas. “Para que esto ocurra, advierte el equipo de docentes de Comunicación, el reto tiene que ser institucional (…). Sacarlos adelante demanda tiempo, esfuerzo, coordinación sostenida y, sobre todo, la disposición a ceder el protagonismo para que los estudiantes sean el centro de la fiesta”.

La docente Rocío Sánchez Uriol coincide con el maestro Juan Otiniano en que el apoyo de los directivos es decisivo. Ese respaldo alienta al equipo y le da el soporte administrativo que se necesita. Obviamente, también cumplen un papel importante la coordinación permanente entre los docentes, el aprovechamiento de los espacios para motivar la lectura y el uso de distintas estrategias para que los estudiantes compartan lo que han leído.

LA CLAVE

Ahora que el año escolar se acerca a su fin, ya se ven los frutos de ese valioso esfuerzo. El profesor Juan recuerda la satisfacción que sienten los chicos. “Comentaban lo que les había dicho un escritor, contaban quién les había firmado el libro o hablaban de la foto que se habían tomado. La experiencia se convierte en el tema central de la clase. Escucharlos compartir esos sentires reafirma en los docentes la convicción de que vale la pena seguir apostando por iniciativas como esta” remarca el profesor Otiniano.

La lectura de un texto y la evaluación de su comprensión pueden enriquecerse con el encuentro con autores, editores y promotores de lectura. Y, sobre todo, con el encuentro entre los propios estudiantes. Allí pueden contarse qué les llamó la atención, compartir sus curiosidades, inquietudes y aprendizajes, comparar interpretaciones y conversar sobre las preguntas que les dejaron los textos.

Coincido con mi colega Carlos Santamaría en que el docente es decisivo en toda iniciativa formativa y, en particular, en los proyectos de lectura y escritura, en las escuelas. De ahí que tenga mucho sentido escucharlos decir que una de las mayores satisfacciones del equipo de docentes sea haber dejado en la mayoría de los estudiantes esa huella, esa chispa que despierta el gusto por acercarse a los libros con más frecuencia.

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RECONOCIMIENTO

El festival nos deja una pregunta que los docentes consideran necesaria: ¿qué tipo de lectura queremos fomentar? Para ellos, el punto de partida es el disfrute. Antes de recurrir a los libros de siempre o convertir su lectura en una obligación, conviene darles un lugar a las vivencias y a los relatos que circulan en la familia.

Vaya nuestra felicitación especial al director Luis Ávila Esquivel, quien brindó todo su respaldo al equipo de Comunicación. Felicitamos también a la coordinadora pedagógica Silvia Benítez y a los docentes Rocío Sánchez Uriol, Liliana Guevara, Sara Zavaleta y Juan Ramón Otiniano.

Asimismo, merece destacarse el apoyo de los directivos Mauricio Méndez y Margarita Vargas, así como la participación de docentes de otras áreas que acompañaron a los estudiantes durante los conversatorios. ¡Viva, pues, la lectura! ¡Y vaya nuestro reconocimiento a quienes hacen posibles iniciativas como esta!

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