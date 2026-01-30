Un poco para oxigenar el panorama sobre la terrible situación de Venezuela, aprisionada por el chavismo, el madurismo y todos los llamados regímenes socialistas enquistados en otros países latinoamericanos, queremos apartarnos del giro político y económico que ha estrangulado a la población, para centrar nuestro interés ahora en los signos culturales y literarios representativos de la hermana república bolivariana, especialmente en el área de la literatura infantil y juvenil.

Por lo demás, conviene destacar nuestra admiración por la narrativa de Rómulo Gallegos, plasmada en grandes novelas, como “Doña Bárbara”, “Canaima” o “Canta Claro”, así como la hermosa novela “Casas muertas” de Miguel Otero Silva, que requieren una atención especial.

Ahora centramos nuestra atención en un panorama de los escritores representativos de la literatura infantil y juvenil venezolana.

EL LIBRO DE LA INFANCIA

A comienzos del siglo XIX se publica “El libro de la infancia por un amigo de los niños”, de Amenodoro Urdaneta (Caracas, 1865), que contiene muchas fábulas, poesías y relatos de diversa temática que los padres leen a sus dos niños en el campo y que tienen un propósito recreativo de naturaleza artística. Son fábulas en verso protagonizadas por animales, como “El asno y el arriero”, “El asno y el mono”, “El ruiseñor y el colibrí” y, en conjunto, son como el anticipo de lo que un siglo después escribirá el importante autor Aquiles Nazoa, quien también hacer jugar a los animales en sus cuentos.

ANDRÉS BELLO

La figura dominante del humanismo venezolano y latinoamericano es, naturalmente, Andrés Bello (1781-1865), quien, como Bolívar, soñaba con la unión de los países latinoamericanos. Fue también un importante fabulista, cuyas creaciones siempre encierran un contenido filosófico; por lo demás, fue también un gran estudioso de la lengua y la gramática española.

JULIO GARMENDIA

Su gran mérito es la introducción del “realismo fantástico” en la ficción hispanoamericana antes de la aparición del extraordinario fenómeno del realismo mágico. En 1951 publicó la serie de cuentos “La tuna de oro”, que incluye el famoso relato “Manzanita”, en el que básicamente critica la preferencia por lo extranjero. Después de su muerte se publicó el libro de cuentos “La hoja que no había caído en otoño” (1979). Y también podemos agregar su hermoso cuento “La tienda de los muñecos”, que refleja la estructura de la sociedad latinoamericana de la época y su tendencia dependiente de lo extranjero.

TERESA DE LA PARRA

Aunque nació en París (1890) y murió en Madrid (1936), es una de las escritoras más notables de la narrativa infantil y juvenil latinoamericana. Establecida en Caracas, pronto comenzó a publicar sus cuentos de corte fantástico especialmente en revistas venezolanas, y las publicaba bajo el seudónimo de Fru Fru. Es autora de “Diario de una caraqueña por el Lejano Oriente y Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba”, el mismo que derivó en la novela “Ifigenia” (1924), que obtuvo un valioso premio en París.

Resultado de sus experiencias transcurridas en la hacienda venezolana de Piedra Azul, escribió su libro nostálgico y evocativo “Memorias de la Mama Blanca” (1927), en el que la autora recrea su infancia en la hacienda familiar.

Teresa de la Parra fue muy elogiada por la poetisa chilena Gabriela Mistral; pero su verdadero nombre fue Ana Teresa Parra Sanojo.

RAFAEL RIVERO ORAMAS

Destacó especialmente por la difusión de leyendas aborígenes, mitos, relatos campesinos y, especialmente, los “Cuentos del Tío Nicolás”, entre ellos, los titulados Tío Tigre y Tío Conejo, relatados con un lenguaje venezolano pícaro y criollo. Varios de sus cuentos se reunieron en los volúmenes “La bruja Candelaria” y “Tío conejo detective”

POESÍA

Entre los principales poetas para niños, en la literatura venezolana se distinguen importantes autores, en cuyo conjunto configuramos este panorama:

Fernando Paz Castillo. (1893-1981), autor de: “El príncipe moro”, que refiere en verso la historia de un príncipe árabe que halló un tesoro en el fondo del mar; “La huerta de Doñana”, narración en verso de una ronda infantil.

Manuel Felipe Rugeles (1903 – 1959), autor de un libro clásico de la poesía infantil venezolana: “Canta pirulero”.

Morita Carrillo (1929 – 1998). Autora de una poesía fácil y graciosa, de versos breves y sencillos dirigido a los niños muy pequeños: “Cuadernos de Doñana”, “Festival del rocío”, “Kindergarten de estrellas”.

Aquiles Nazoa (1920-1976). Sobresaliente poeta para niños. En su producción figuran los siguientes títulos: “Método práctico para aprender a leer en VII lecciones musicales con acompañamiento de gotas de lluvia” (1943), “Caperucita criolla”, “Los dibujos de Leo”, “Caballo de manteca”, “Humor y amor de Aquiles Nazoa”, “Vida privada de los muñecos de trapo”.

Orlando Araujo (1927 – 1987). Narrador de textos de temática social. Entre sus libros figuran: “Miguel Vicente Pata Caliente”, ”Los viajes de Miguel Vicente Pata Caliente”, “El niño que llegó hasta el sol”, “Cartas a Sebastián para que no me olvide”, “El niño y el caballo”.

Jesús Rojas Marcano (1930-2001). Poeta de gran sensibilidad social. Autor de los poemarios: “Manso vidrio del aire”, “Así en la tierra como en el cielo”, “El mago del cuento”.

Velia Vosch (1936). Destacada estudiosa e investigadora del universo infantil. Entre sus libros de poesía infantil figuran: “Arrunando”, “Jaula de bambú”, “Mariposas y arrendajos”. También destacó como promotora de la creatividad literaria infantil, como el Proyecto “Gran circo de papel”. También escribió la importante antología “Clásicos de la Literatura Infantil de América Latina y el Caribe”.