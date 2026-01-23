Salpo, nuestra tierra natal, perteneciente a la provincia de Otusco, exhibe prominentes figuras que han aportado y vienen aportando al desarrollo de la cultura, la educación, la ciencia, las artes y otras importantes áreas del quehacer humano en beneficio de nuestra patria. Se comprobará así que un triunfo personal no es un hecho aislado, sino que se sustenta en una rica y variada tradición que distingue de modo especial a un pueblo sobresaliente de nuestra región y de nuestra patria. De esta manera expresamos nuestra gratitud a la Asociación Salpina de Trujillo, en la persona de su presidente Javier Ulloa Sánchez, por la celebración de tan grato acontecimiento.

PERIODISMO: VERGEL Y NOVOA

Salpo es la tierra natal de Teófilo Vergel Carranza, uno de los fundadores del diario “La Industria”, en 1895, en compañía de Raúl Edmundo Haya Cárdenas, padre del líder aprista Víctor Raúl Haya de la Torre. Algo más, a comienzos de la década del 40 se publicaba la extraordinaria “Revista universitaria”, que incluía fotografía y datos personales de cada uno de los estudiantes de la UNT. Director de esa notable revista fue el salpino Alberto Novoa Fernández, graduado en la Universidad de Missouri (USA), catedrático de la Facultad de Ciencias y también profesor en el Colegio Nacional de San Juan.

EDUCACIÓN: JUAN ALVARADO

A mediados de la década del 50 del siglo pasado, Juan Alvarado Sánchez Carrión, hacendado de Machaytambo, perteneciente al vasto distrito de Salpo, instauró un premio económico que llevaba su nombre, consistente en la elevada suma de Cien Soles Oro, que se otorgaba al mejor alumno del 4° año de Educación Primaria de la Escuela N° 255, la única en todo el vasto distrito y a donde asistían a estudiar niños y jóvenes procedentes de diversos pueblos: Carabamba, El Sauco, Mache, Bellavista, Chanchacap, Mache, Cochaya y otros lugares. El alumno del 5° año era becado para estudiar la secundaria en un colegio estatal de Trujillo. El mismo ilustrado hacendado fundó y construyó el local del Colegio Nacional “Juan Alvarado”, en la propia ciudad de Otusco, que precisamente lleva su nombre.

ALBERTO NOVOA: EL CORSO DE PRIMAVERA

Resultado de sus experiencias personales en Norteamérica, Alberto Novoa Fernández combinó sus observaciones vividas con el desfile y festival con el que en Missouri se inicia la florida estación de primavera, con el colorido paseo de antevíspera que en Salpo se realiza las tardes del 22 y 23 setiembre, en homenaje a nuestra patrona tutelar, Nuestra Señora de las Mercedes. A su retorno a Trujillo, como miembro del Club de Leones, propuso que se realizara un corso similar a sus experiencias vividas en Salpo y en Norteamérica y nació el Corso Internacional de Primavera, ahora de reconocido prestigio internacional.

ULISES CALDERÓN Y EL MINISTERIO DE CULTURA

Hacia la década del 60 del siglo pasado, un grupo de intelectuales trujillanos, entre ellos el sacerdote Ulises Calderón de la Cruz, excelente orador sagrado, profesor de filosofía y reconocido musicólogo, gestionó ante el gobierno de la época para que se creara la primera Casa de la Cultura del Perú, que nació y funcionó aquí, en Trujillo, y que constituye los antecedentes directos del actual Ministerio de Cultura. Sobrino carnal del mencionado sacerdote es el brillante violinista Francisco Pereda Calderón, quien ha dirigido prestigiosas orquestas internacionales en Perú, México, Norteamérica y otros países.

MAGISTRATURA: ROSARIO, LOZANO, ORTECHO

En esta ligera pero representativa muestra de creadores y constructores de la ciencia, el arte y la cultura, también destacan los abogados y magistrados Diómedes Rosario Peralta, Nelson Lozano Alvarado y Víctor Julio Ortecho. El primero fue profesor del Centro Escolar de Varones 255 de Salpo; después, magistrado en Chiclayo; posteriormente ocupó la presidencia de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, cargo desempeñado también por Nelson Lozano Alvarado. Esta relación se enriquece con la notable trayectoria académica, literaria y jurídica de Víctor Julio Ortecho, prestigioso jurista, autor de una fecunda producción bibliográfica, ensayística y poética.

CIENCIAS: MONTOYA Y ASCÓN

En este recuento de salpinos ilustres que han contribuido y vienen contribuyendo al desarrollo de la ciencia, la tecnología, las artes y la cultura, destaca también el físico nuclear Modesto Montoya Zavaleta, quien estudió su primaria en la Escuela 255, continuó en el Politécnico Nacional del Santa (Chimbote), para proseguir en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde ejerce la docencia. Otra figura salpina de reconocimiento internacional es el investigador científico Miguel Ascón Cabrera, profesor universitario en Norteamérica y Francia, así como actual coordinador del proyecto del Observatorio Astronómico de Salpo. Además, integra el equipo científico empeñado en buscar una vacuna contra el SIDA.

LITERATURA

Salpo también es la tierra natal de los prestigiosos escritores: Juan Paredes Carbonell, Premio Latinoamericano de Ensayo por su estudio “César Vallejo: Tipología del discurso poético” y exprofesor de la Universidad Nacional de Trujillo; Claudio Saya (Claudio Edmundo Espejo Lizárraga), autor extraordinariamente fecundo, con más de medio centenar de poemarios publicados; Sixtilio Rojas Gamboa, feliz cultivador del cuento, radicado en Chimbote; Elmer López Guevara, extraordinario narrador, autor de varios libros de cuento y novela, ganador del Premio Internacional Cope de Plata; e incluso Emberto Narciso Carranza, cuya prematura muerte le impidió continuar una previsible producción poética.

LAS PALMAS MAGISTERIALES

En el contexto así explicado, el flamante galardón que se me ha concedido, más que un premio personal, lo consideramos como reconocimiento a la educación que empezó en el Centro Escolar de Varones 255 de Salpo, al pie del Ragach, nuestro cerro tutelar, desde donde contemplamos todas las lejanías. Por eso renovamos nuestra gratitud a la Asociación Salpina de Trujillo, presidida por Javier Ulloa Sánchez.