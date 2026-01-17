EL PAPEL DE LAS LETRAS es un libro de cuentos publicado en diciembre de 2025 y se presenta como una “Antología Colectiva” del grupo literario “Les inmortales”. Las once voces narrativas que conforman esta publicación son las siguientes: Aldo Iglesias Lindo, Felipa Navarro, Milagritos Alva García, Patricia Castañeda Orrego, Diego Cervantes Costa, Guillermo Salvador Saldarriaga, Virgilio Santander Salas, Eliana Vásquez Correa, Carlos Vega Ponce, Alex Bengoa y Marino Grijalba. En las páginas de este libro, los lectores encontramos relatos cargados de emoción, memoria y cotidianidad, mostrando el potencial narrativo de cada uno de los autores; además de su claro propósito estético.

EL PAPEL DE LAS LETRAS reúne a once nóveles escritores de distintas edades unidos por una misma convicción: la pasión inagotable por la literatura. Sus cuentos son testimonio de un potencial narrativo en pleno florecimiento y de una fascinación profunda por el acto de contar historias, porque en ellas los seres humanos revelamos la vida que vivimos y también aquella que anhelamos.

En estas páginas descubriremos relatos sobre ídolos perdidos, familias que activan la nostalgia, amores que nunca llegaron a consumarse y épocas fatídicas que nos arrancan afectos. También encontraremos narraciones que nos recuerdan que el recuerdo es la forma más nítida de lo perdido, así como escenas donde el crimen y la maldad irrumpen en lo cotidiano. Esta publicación, en sus primeros pasos, deja ver un claro propósito estético y narrativo, y anuncia la llegada de nuevas voces que buscan su lugar en el vasto territorio de la ficción.

El primer cuento del libro se titula “The Best”; en este relato se plantea un paralelismo entre la entrega de un premio a un jugador famoso y las circunstancias cotidianas que envuelven a una escena futbolística de barrio llena de ilusiones. El cuento “Mi abuela, perdidos en la oscuridad” presenta la voz polifónica de una abuela que le cuenta a sus nietos un relato misterioso e inquietante. El cuento “A tiempo” es uno de los más breves del libro; destaca principalmente por su prosa poética y la intención misteriosa. Por su parte, “Cuerda Blanca” es un relato que también apela al misterio y el desconcierto, pero ya no desde lo desconocido y sobrenatural, sino desde el contexto policial y delictivo. También aparece el secreto de familia y la imposibilidad de conocer una verdad. “El ayer no termina” es un cuento que se suscribe al escenario estudiantil; un grupo de jóvenes estudiantes son las protagonistas de una tragedia que sin caer en lo Edramático nos compromete emocionalmente.

En el cuento “La primera vez”, el autor deja en claro su vocación literaria y, sobre todo, su amor por la escritura; además, manifiesta esa relación indisoluble entre la literatura y el periodismo. En el cuento “Regreso al paraíso” la nostalgia es una constante, sobre todo, cuando los seres humanos recordamos la niñez y en la imaginación volvemos a ese lugar de la infancia en el que alguna vez fuimos felices. El cuento “Trece de julio de 2020” no es preciso solo por la fecha en que se desarrolla la escena, sino también por la descripción de las emociones que nacen en un contexto de tragedia; el dolor de perder a un ser querido y la esperanza de encontrarlo algún día es la sensación que cobijamos los lectores. “El hilo invisible de los girasoles” es un relato que plantea una escena contemporánea: las formas de comunicación sociales y afectivas que nacen desde la virtualidad y las dinámicas de poder. Otro de los cuentos breves del libro es “Amor fugaz”; el amor, representado en una joven y bella mujer que el narrador observa emocionado, pasa de repente sin que él ni los lectores podamos detener su andar. El libro cierra con el cuento “Perro callejero”; el narrador usa aparentemente un tono confesional e intimista para revelar algunas escenas cotidianas que inevitablemente la nostalgia revive.

Once escritores jóvenes de edades distintas se juntan en El papel de las letras para mostrar cuánto aman contar historias. Hay de todo: nostalgias, amores fallidos, épocas duras, crímenes inesperados y recuerdos que duelen. Es una colección que demuestra que estas nuevas voces vienen con ganas, estilo y mucho talento narrativo.