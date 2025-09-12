Entre las primeras expresiones literarias que nos trajeron los españoles destacan las coplas, las cumanas, el romance y las décimas, las cuales han encontrado su reducto de supervivencia especialmente en el norte del Perú: las cumananas, en Piura; la copla, en Cajamarca; la décima, en el valle de Jequetepeque y Lambayeque.

Uno de los más importantes creadores y cultivadores de la décima es el guadalupano Antonio Escobar Mendívez, cuya obra representativa del respectivo género es “Cantar de cima” (2016), pero también autor de una estupenda producción literaria plasmada en los volúmenes. “La miseria y el hambre” (1970), “Memoria de los días” (1975), “Kurur” (1979), “Rumor del hambre” (1980), “El grillito Serafín” (1985), “Ronda de amor” (1990), “Remanso de amor” (1992), “Al compás de la espinela” (2003), “Poemas para todos los días” (2007).

Hay que agregar que su permanente actividad intelectual no se ha limitado a los libros, sino que también se ha proyectado a la organización y promoción de importantes certámenes literarios, como el Encuentro Regional de Escritores, realizado a fines del siglo pasado, así como el Encuentro Regional de Escritores del Norte, desarrollado en lo que va de la presente centuria.

Asimismo, su labor creativa ha sido y viene siendo valorada por importantes investigadores de la literatura, quienes lo han incluido en sus estudios, investigaciones y antologías, como: Roberto Rosario Vidal, en su “Antología nacional de literatura infantil”; Jesús Cabel, en el volumen “Fiesta prohibida”; Blasco Bazán Vera, en “Literatura liberteña”. Nosotros lo hemos incluido en nuestro libro “Literatura infantil y juvenil de La Libertad”.

EL MODO DE SER DE LAS DÉCIMAS

Conviene explicar ahora la naturaleza y estructura de las décimas, las cuales son composiciones de diez versos octosílabos por lo general de rima consonante, cuya creación se atribuye al poeta español Vicente Espinel (1550 – 1624), por lo que también se llama “Espinela”. Una variante de mayor extensión comprende un cuarteto, a partir del cual se desarrollan cuatro estrofas, siempre de diez versos cada una, las cuales desarrollan o sintetizan la idea del respectivo cuarteto. Esta es la clase de décima que preferentemente cultiva Antonio Escobar.

LAS DÉCIMAS DE “SANTORAL”

Precisamente, el flamante libro del distinguido poeta guadalupano reafirma su alto dominio de la décima que, en esta oportunidad, se presenta bajo una inspiración, estructura y desarrollo de naturaleza primordialmente espiritual religiosa.

En efecto, el mencionado poemario se titula “Santoral”, y el subtítulo: “Décimas a Dios los, los santos y la familia.

La creación de este original y hermoso poemario, aparte de reafirmar el dominio del autor por la citada forma poética, contiene otros valores: el conocimiento pleno del contenido de las Sagradas escrituras; la vida de varios santos no solo peruanos, sino también extranjeros, quienes llegaron al estado sublime de la santidad por la inspiración y entrega de sus vidas bajo los designios de Dios.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

En efecto, con pleno conocimiento no solo del tema, sino de la naturaleza, arte y técnica de la décima, Escobar agrupa sus textos en tres partes generales: “Cantos a Dios en el cielo”, “Cantos a Dios en la tierra” y “Cantos a Dios en el hogar”.

El contenido específico de cada composición se inicia con un cuarteto de rima generalmente asonante, cada uno de los cuales desarrolla su contenido en una respectiva décima.

DECIMAS DIVINAS

Según lo expuesto, las décimas de la primera parte exaltan la naturaleza, esencia y naturaleza divina, así como la consagración de la iglesia católica y de los ángeles. Así, la décima “Rey de reyes” empieza con el cuarteto: “Cristo nos dejó su ley / milagrosa es su misión, / con sufrimiento y pasión / Jesús, coronado rey”.

Como se ha indicado, cada uno de esos versos remata la respectiva estrofa, como el siguiente ejemplo de la citada décima: “Fue condenado a morir / por los pecados del mundo / e intenso dolor profundo / tuvo además que sufrir, / obligado a sucumbir / por la enardecida grey / que lo ignoró como rey / llevándolo hasta la cruz / en donde apagó su luz, / Cristo nos dejó su ley.”

DÉCIMAS SOBRE SANTOS

Como ya se ha indicado, el poeta no es un simple y hábil versificador, sino un auténtico creador, que desarrolla los diversos temas bajo el sustento, conocimiento y dominio de los hechos, cualidades y acontecimientos que los caracterizan. Por eso en esta segunda parte, las respectivas décimas se inspiran y destacan la vida y hechos extraordinarios de San Isidro labrador, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, San Vicente de Paul, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Antonio María Claret, Madre Teresa de Calcuta; a los que se agrega las décimas de inspiración espiritual “Sagrado Corazón de Jesús” y “Virgen de la Merced”.

Precisamente la décima indicada en último término está encabezada por la copla: “Tienen tus manos las redes / del amor y sus cultivos, / patrona de los cautivos / mi Virgen de las Mercedes”.

TAMBIÉN A LA FAMILIA

Sin abandonar la inspiración divina y religiosa, las décimas de la última parte de su hermoso y sutil libro las dedica el autor a exaltar las cualidades de su entrañable entorno familiar; por eso los textos poéticos de esta parte, agrupados bajo el título “Cantos a Dios en el hogar”, están orientados a destacar las cualidades de su compañera Noemí Arana, también excelente poetisa y promotora cultural, recientemente dejada de existir, así como de sus entrañables herederos: Natasha, Winston Pavel y Luis Karim.

VALORACIÓN Y ADHESIÓN

En fin, el contenido y los primordiales valores de esta nueva entrega han sido elogiosamente comentados por distinguidos intelectuales: Nieves María Merino Guerra (España), Antonio Cavero Tirado (Perú) y María Belén Muñoz Menéndez (Ecuador), a cuyas voces y plumas nos unimos con nuestras sinceras congratulaciones a tan noble creador y excelente decimista guadalupano y liberteño.