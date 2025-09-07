Mediante Resolución Ministerial N° 355-2025-MINEDU del 12 de agosto, se comunica que se otorgará las Palmas Magisteriales en el máximo grado de Amauta, al escritor, crítico literario y profesor universitario Saniel Lozano Alvarado (Salpo, Otusco), el próximo 11 de setiembre. Lozano Alvarado, ostenta una brillante trayectoria académica y literaria: fue Jefe del Departamento de Lengua y Literatura, director de los Programas de Complementación y Profesionalización, así como decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Trujillo y rector de la Universidad Nacional del Santa. Realizó estudios de especialización en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Complutense y Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid.

Literatura infantil

Lozano aporta a la literatura peruana desde el análisis a escritores y variadas temáticas desde la literatura regional liberteña y otras. Asimismo, en sostenidos ensayos revalora a Antenor Orrego, César Vallejo, a la literatura indigenista y educativa. Su más reciente libro “Literatura Infantil y Juvenil. Acceso a la teoría y la didáctica” (2024), está estructurado en catorce capítulos (pp.322). En el apartado “Palabras previas” (p.19), Lozano explica las características psicológicas y lingüísticas de los destinatarios de la Literatura Infantil. Además, expone importantes reflexiones de maestros y destacados intelectuales, especialistas en literatura y lectura. En los capítulos XII, XIII y XIV, reseña y valora los perfiles de los principales autores, de manera que el lector se actualiza sobre las revistas y las actividades de la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ), en la difusión y promoción de la producción literaria. Esta institución realizará en Chepén el XLIV Encuentro Nacional de Escritores de Literatura Infantil y Juvenil “Julia Wong Kcomt”, los próximos días 02, 03 y 04 de octubre. En el mismo libro, a partir del capítulo VI explica el desarrollo de la Literatura Infantil y Juvenil, aborda los géneros: cuento, tradición oral, fábula, poesía, teatro y títeres; y ensayos, manuales, antologías y material didáctico.

Valoración

“Literatura Infantil y Juvenil. Acceso a la teoría y la didáctica”, es único, se desconoce algún estudio similar. Por ello, el académico Jesús Cabel, escribe en el prólogo “el Dr. Saniel Lozano Alvarado está vitalmente consagrado al estudio de la literatura, en general, pero particularmente dedicado desde hace más de cuatro décadas a la difusión, análisis, creación y promoción de la literatura infantil y juvenil del país” (p.9). “Antología Literatura infantil y juvenil en La Libertad” (1993)”. Debemos recordar que Saniel Lozano es Premio Nacional de Literatura Infantil “Carlota Carvallo de Núñez”.

Narrativa infantil

Lozano ha publicado “Cuentos de mi padrino y otras mentiras”, con humor andino y popular, y “Escuela de abril” que reúne los cuentos: “Peña”, “Vaquero”, “Mi primer amor”, “Historia de un farol”, “Los uniformes de desfile”, “La mejor pintura”, “Diploma”, “La profecía”, “El profesor que parecía alumno”, “Por una letra” y “Los aspirantes”.

Docencia universitaria

Saniel Lozano, como docente universitario, desde los años ochenta, ejerce la docencia y realiza actividad académica en varias universidades del país y del extranjero: Universidad Nacional de Cajamarca, UNT, UCV, Universidad Dan Kook de Seúl (Corea del Sur), Asociación Internacional de Hispanistas de Asia y Universidad de Santo Tomás en Manila (Filipinas), Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Santa Clara), Universidad Nacional de Loja, Universidad de Machala (Ecuador).

Obras literarias

Supera el medio centenar de libros en diferentes géneros: Didáctica universitaria, Literatura infantil y juvenil, Ensayo y crítica, Poesía, Cuento. En ese conjunto son de especial valor sus libros: “Los senderos del lenguaje”, “Literatura regional de La Libertad”, “Escritores de la región La Libertad”, “El ensayo y la crítica en la región La Libertad”, “El rostro de la brisa: Chimbote en su literatura”, “Chimbote: literatura y sociedad”, “Literatura de Otuzco”, “Salpo en su literatura”. En creación literaria ha publicado: “Huellas y querencias”, “Ronda de luna, ronda de miel”. En cuento es autor de los libros “Escuela de abril” y “Cuentos de mi padrino y otras mentiras”; en poesía ha publicado “Ronda de luna, ronda de miel”, así como “Huellas y querencias”.

Premios y distinciones

En el ejercicio de la actividad académica ha sido declarado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de Trujillo y la Universidad Católica Los Angeles ULADECH, de Chimbote. También por su actividad académica y literaria ha recibido varios y numerosos galardones: Premio Nacional de Ensayo “Alfonso Bouroncle Carreón” (Arequipa), Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil “Carlota Carvallo de Núñez” (Lima), Premio Nacional de Periodismo y Reconocimiento de la Biblioteca Nacional del Perú, Ministerio de Cultura, Parlamento latinoamericano. Enhorabuena, se le conceda las “Palmas Magisteriales en el máximo grado de Amauta”, 2025.