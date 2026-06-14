El alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, aseguró que su gestión logró incorporar al sistema municipal cerca de 6 millones de soles en papeletas de tránsito que no habían sido registradas en años anteriores.

Infracciones detectadas

La declaración se produce luego de que un informe de la Gerencia de Transporte y Vial revelara la existencia de 6,031 papeletas omitidas, de las cuales 5,558 corresponden al periodo 2019-2022, cuando la municipalidad era administrada por Óscar Elías Lucana y la Gerencia de Transportes estaba a cargo de Martín Caipo.

Según el documento técnico, en 2019 se dejaron de registrar 406 papeletas valorizadas en S/273,735; en 2020 fueron 597 por S/767,800; en 2021 la cifra aumentó a 2,305 por S/2,015,145; y en 2022 se contabilizaron 2,250 infracciones por S/1,754,280. En conjunto, estas omisiones representan más de S/4.8 millones y equivalen al 92 % del total de papeletas detectadas sin registrar y al 86 % del monto económico involucrado.

Bravo afirmó que la actual administración decidió regularizar estos registros para evitar que las sanciones prescribieran.

“Ha habido años en valor de seis millones en papeletas que no se ha subido al sistema. Nosotros, en esta gestión, hemos subido esos seis millones al sistema”, declaró y añadió que varias de las infracciones estaban próximas a caducar, lo que habría generado un perjuicio económico para la comuna.

“Yo no sé por qué no lo han subido. Pregúntenle al alcalde Óscar Elías”, manifestó. Además, sostuvo que la decisión de registrar las papeletas pendientes habría afectado determinados intereses.

“Aquí se ha chocado con intereses de algunas personas. Hemos subido papeletas que ya estaban por prescribir, en perjuicio de la municipalidad y de cada uno de nosotros. Ese trabajo no les ha gustado a muchos”, afirmó.

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