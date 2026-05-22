La Municipalidad Provincial de Ica asumió de manera oficial la administración de la Central de Monitoreo C5 (Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo y Calidad), correspondiente al componente del proyecto de seguridad ciudadana en el distrito.

Por la seguridad

​La transferencia de la infraestructura y el sistema se formalizó mediante la firma de las actas correspondientes entre las autoridades de la Municipalidad Provincial de Ica, representantes del Gobierno Regional de Ica y la empresa contratista SYM PERÚ. Con este acto administrativo, el sistema de videovigilancia e inteligencia artificial queda operativo para el registro de incidencias y el monitoreo en tiempo real en los diversos puntos de la ciudad.

​El proyecto de seguridad ciudadana fue financiado por el Gobierno Regional de Ica bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). La obra cuenta con un equipamiento tecnológico orientado a la optimización de la respuesta ante emergencias.

Entre ellos un centro de operaciones con sistema de videowall conectado a una red que proyecta la información visual de 485 cámaras con tecnología de identificación facial y una sala de crisis y una sala de conferencias para la coordinación de las autoridades competentes.

Asimismo una sala de servidores de alta capacidad para el procesamiento de datos de toda la red. Oficinas administrativas, central telefónica (call center), y áreas de descanso para el personal técnico y operadores que laborarán en turnos rotativos de 24 horas.

En el marco del periodo de marcha blanca, miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarrollaron jornadas de capacitación en las instalaciones, con la finalidad de articular las acciones de prevención del delito y apoyo táctico en la jurisdicción.

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