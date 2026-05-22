El Ejecutivo decidió extender el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad, por un plazo de 60 días.

La medida comenzará a regir desde el 26 de mayo y busca fortalecer las acciones frente a la criminalidad y otros actos de violencia.

Asimismo, el Gobierno estableció el estado de emergencia en la provincia de Chepén por el mismo periodo. Ambas disposiciones fueron oficializadas mediante el Decreto Supremo N.° 78-2026-PCM, difundido en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional estará a cargo del control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, las zonas de intervención serán definidas tomando en cuenta información de inteligencia, estadísticas e indicadores delictivos.

El decreto también contempla la restricción o suspensión de derechos vinculados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal.