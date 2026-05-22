La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que su Intendencia de Lima Metropolitana dispuso una orden de inspección para determinar si se habrían vulnerado derechos laborales en el incidente protagonizado por el alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien habría disparado una pistola eléctrica contra uno de sus asesores dentro de una oficina, durante una supuesta prueba de equipos adquiridos para el personal de Serenazgo.

La medida se adoptó tras la difusión en redes sociales de imágenes en las que se observa a Carlos Bruce disparando una pistola eléctrica contra su asesor, Arturo Bobbio Carranza, quien pierde el equilibrio y cae al suelo.

🔴 #Sunafilnforma:

✅ Ante el video difundido en redes sociales en el que el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce Montes de Oca, utiliza una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio Carranza dentro de una oficina, la Intendencia de Lima Metropolitana emitió una… pic.twitter.com/0TiWer2DHj — SUNAFIL PERÚ 🔎 (@SunafilPeru) May 21, 2026

Luego de las críticas por este hecho, el burgomaestre, mediante sus redes sociales, señaló que “las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”.

“Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue completamente voluntaria. En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”, señaló.

Por su lado, Bobbio sostuvo que el video corresponde a “una simulación de lo que iba a ser un ‘en vivo periodístico’ el día siguiente” y cuestionó la difusión del material en redes sociales.

En su pronunciamiento, el asesor dijo que corresponde preguntarse “qué personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”.

También, defendió el uso de armas no letales por parte del personal de Serenazgo y afirmó que, para respaldar su postura, “recibiría mil disparos eléctricos” como una forma de demostrar que estos dispositivos deben emplearse como mecanismo de protección.