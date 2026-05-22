El Concejo de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre acordó declarar duelo institucional por tres días tras el asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre Calle.

La medida fue aprobada durante una sesión extraordinaria realizada luego del ataque que acabó con la vida de la autoridad edil y que actualmente es investigado por las autoridades.

La reunión estuvo encabezada por el teniente alcalde José Madrid Álamo y contó con la participación de los regidores del distrito, quienes establecieron que el duelo se cumplirá los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026 como señal de respeto hacia el burgomaestre.

Entre las disposiciones adoptadas también figura el izamiento de banderas a media asta en todas las dependencias municipales.

Durante la sesión, el gerente general Tomás Fiestas expresó sus condolencias y resaltó el trabajo realizado por Víctor Hugo Febre en favor de los vecinos del distrito.

La comuna informó además que las actividades programadas y la atención en oficinas municipales quedarán suspendidas durante el periodo de duelo.