Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que el consorcio AFE ganó la licitación para el traslado del material electoral de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el 7 de junio.

Cabe precisar que el consorcio AFE, integrado por tres empresas, también participó en el proceso de licitación de la primera vuelta de las Elecciones 2026, pero se contrató a Servicios Generales Galaga SAC.

En declaraciones a RPP, Bernardo Pachas precisó -sin embargo- que, de acuerdo a las normas el proveedor primero debe cumplir con los documentos de ley.

“AFE ha sido el postor ganador; estamos en la etapa de entrega de documentación (…) El acto de entrega de la buena pro es una cosa, pero luego el proveedor o postor tiene que cumplir con los documentos de ley”, incidió el funcionario.

El jefe interino de la ONPE señaló que a más tardar este viernes 22 de mayo, se deberá firmar el acuerdo con la empresa ganadora.

En tanto, el gerente general del consorcio AFE, Justo Carvajal, aseguró que su compañía cuenta con experiencia logística, y que incluso participaron en los comicios de 2016 y 2021.

Reunión de personeros

Bernardo Pachas indicó personeros de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reunirán hoy 21 de mayo a las tres de la tarde con el objetivo de informar sobre las acciones y medidas implementadas para la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio.

“Durante la jornada, el equipo técnico de la ONPE absolverá las inquietudes o dudas de los personeros respecto al desarrollo de la jornada electoral”, precisó la ONPE en su cuenta oficial en la red social “X”.

Cabe precisar que en la cita se evaluará y aclarará los planteamientos respecto a sis en las mesas de votación se puede o no realizar grabaciones al momento del conteo de votos.

#ONPEinforma | A las 3 p. m. convocamos a los personeros legales de @FuerzaPopular__ y @JuntosPorElPe con el objetivo de informar sobre las acciones y medidas implementadas para la segunda elección presidencial del próximo 7 de junio. #SEP2026 pic.twitter.com/NAXru2CrZP — ONPE (@ONPE_oficial) May 21, 2026