El seco de chabelo, también conocido como seco de chavelo, fue reconocido oficialmente como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La medida, que entra en vigencia este 21 de mayo, representa un importante reconocimiento para la gastronomía piurana y para las tradiciones culinarias que forman parte de la identidad cultural del norte del país.

Un plato emblemático de la cocina piurana

El seco de chabelo es considerado uno de los platos más representativos de Piura y destaca por reunir ingredientes y técnicas profundamente ligados a la tradición regional.

Entre sus principales insumos figuran el plátano verde, la carne seca y la chicha de jora.

Además, su preparación incluye técnicas ancestrales como el machacado, transmitidas de generación en generación en familias, picanterías y restaurantes de la región.

Reconocimiento pone en valor la memoria cultural

La magíster Marialejandra Puruguay Guillén, directora del Programa Académico de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura (UDEP), participó en la investigación que sustentó el reconocimiento del plato como ETG.

“Después de un largo proceso, finalmente este 21 de mayo entra en vigencia este importante reconocimiento”, señaló.

La especialista destacó que la gastronomía tradicional cumple un rol importante en la construcción de memoria e identidad cultural.

“La culinaria tradicional tiene la capacidad de conectar a las personas con sus recuerdos, con su comunidad y con su historia”, explicó.

Protección para saberes y tradiciones gastronómicas

Puruguay indicó que el reconocimiento también permite preservar conocimientos culinarios tradicionales y fortalecer el desarrollo local a través de la gastronomía regional.

Asimismo, resaltó el papel de las familias piuranas, cocineros, picanterías y productores que mantienen viva esta tradición.

“Proteger las prácticas relacionadas con la gastronomía tradicional implica reconocer el valor cultural, social y económico que poseen dentro de nuestra sociedad”, afirmó.

Una oportunidad para impulsar la gastronomía regional

La resolución del Indecopi busca además promover el interés por el patrimonio alimentario peruano y reforzar la visibilidad de las prácticas culturales vinculadas al territorio.

Según destacó la investigadora, el reconocimiento invita a valorar la riqueza cultural presente en las cocinas regionales y en los platos que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias peruanas.