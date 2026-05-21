Agentes de seguridad del Establecimiento Penitenciario Varones Arequipa frustraron el ingreso de una laptop y su cargador ocultos detrás del asiento del conductor de un vehículo de proveedor.

La intervención se realizó durante una inspección de seguridad en la puerta principal del penal, ubicado en el distrito de Socabaya.

El conductor fue identificado como Marco Antonio Chiquicallata Callata, quien acudió al recinto penitenciario para entregar estructuras metálicas destinadas a la fabricación de cajas chinas para el interno Erick C. P., recluido en el pabellón 1.

Durante la revisión de rutina, los agentes detectaron los objetos prohibidos escondidos en el vehículo y procedieron a su incautación inmediata.

Conforme a los protocolos vigentes, las autoridades del penal comunicaron el hecho al Ministerio Público y a la PNP para las investigaciones correspondientes. Además, la dirección del establecimiento dispuso la suspensión del ingreso del intervenido mientras duren las diligencias.