Personas interesadas en viajar al extranjero habrían sido captadas con falsas promesas de trabajo y facilidades para ingresar a países como Estados Unidos, pero terminaron siendo víctimas de una presunta red dedicada al tráfico ilegal de migrantes. Según las investigaciones preliminares, los traslados se realizaban utilizando documentación falsa y mecanismos irregulares.

A raíz de estas denuncias, agentes de la Divincri y representantes del Ministerio Público ejecutaron desde la madrugada de este jueves un megaoperativo simultáneo en Huancayo, Chilca y Chupaca, donde allanaron siete viviendas vinculadas a la organización investigada.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron documentación y otros elementos que serán analizados como parte de las investigaciones por los presuntos delitos de tráfico de migrantes, trata de personas y lavado de activos. Las pesquisas continúan para determinar la participación de los implicados y la cantidad de víctimas afectadas.