En menos de dos días, la jueza del Segundo Juzgado de Paz Letrado del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata, Erika Llapa, autorizó y firmó de forma urgente la entrega de S/100 mil para que madres y menores de edad puedan cobrar de inmediato sus pensiones de alimentos atrasadas.

De esta manera, se regularían los depósitos judiciales efectuados en el Banco de la Nación que no habían sido puestos en conocimiento del juzgado. La medida se llevó a cabo en el marco de la campaña nacional “Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes”.

La magistrada detectó que más de 30 depósitos habían sido realizados en el banco, pero nunca comunicados al juzgado, lo que impedía que el dinero llegara a los menores beneficiarios. Para resolverlo, revisó expediente por expediente en el Sistema Integrado Judicial y verificó cada depósito en la plataforma de la entidad financiera antes de proceder al endoso de los cupones correspondientes.

La jornada contó con el respaldo del equipo del juzgado: las especialistas legales Miryam Ali Molina, Maricela Arredondo Turpo y Graciela Absi Luque, del asistente de despacho Víctor Quintanilla Flores, así como de la responsable del área de tareas, Mitzi Espinoza Torres, quien logró ubicar telefónicamente a las usuarias beneficiarias.