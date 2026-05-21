El acceso oportuno a controles médicos, la orientación profesional y el acompañamiento familiar son factores fundamentales para garantizar una maternidad saludable y reducir riesgos durante el embarazo y el posparto.

En el Perú, los servicios de salud materna forman parte de la atención gratuita disponible para gestantes en establecimientos públicos a nivel nacional, permitiendo seguimiento antes y después del nacimiento del bebé.

En ese contexto, la obstetra Cinthya Sifuentes, coordinadora de obstetricia del Complejo Hospitalario Alberto Barton, destacó la importancia de vivir esta etapa de manera informada y con acompañamiento médico.

“Cada embarazo es diferente. Por eso es necesario evitar comparaciones y consultar siempre con profesionales de salud ante cualquier duda o malestar”, señaló la especialista.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Uno de los aspectos más importantes durante los controles prenatales es aprender a identificar síntomas que requieren atención médica inmediata.

Entre las principales señales de alerta durante el embarazo figuran:

Sangrado vaginal

Pérdida de líquido amniótico

Fiebre

Dolor de cabeza intenso

Hinchazón de manos, pies o rostro

Mareos

Vómitos excesivos

Disminución de movimientos fetales

La especialista indicó que reconocer estos síntomas permite buscar atención médica de manera oportuna.

Importancia de consultar antes de seguir remedios caseros

Sifuentes advirtió que muchas gestantes, especialmente primerizas, suelen recibir recomendaciones sin respaldo médico relacionadas con el embarazo, parto o cuidado del recién nacido.

Por ello, recomendó consultar siempre con obstetras, ginecólogos o pediatras antes de adoptar remedios caseros o prácticas difundidas informalmente.

Lactancia materna requiere orientación y paciencia

La especialista recordó que la lactancia materna exclusiva sigue siendo uno de los pilares del bienestar del recién nacido, aunque reconoció que el proceso no siempre resulta sencillo.

Muchas madres pueden experimentar frustración cuando el bebé presenta dificultades para lactar o surgen dudas sobre la producción de leche.

“La paciencia, la orientación profesional y el apoyo cercano son fundamentales para sostener este proceso con tranquilidad y confianza”, explicó.

La salud mental en el posparto también necesita atención

El acompañamiento emocional durante el posparto es otro de los puntos que deben ser vigilados, según la especialista.

Síntomas como tristeza intensa, ansiedad, insomnio frecuente, llanto constante o rechazo hacia el bebé requieren evaluación y apoyo profesional.

“Normalizar el cansancio no debe impedir reconocer cuándo una madre necesita ayuda”, indicó Sifuentes.

Promueven prácticas para fortalecer vínculo madre-bebé

El Complejo Hospitalario Alberto Barton impulsa además acciones orientadas a fortalecer el vínculo temprano entre la madre y el recién nacido.

Entre ellas destacan:

Contacto piel con piel inmediato tras el parto

Lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses

Modelo de habitación conjunta durante la estancia hospitalaria

Gracias a estas prácticas, el hospital cuenta con la certificación de Establecimiento Amigo de la Madre, la Niña y el Niño otorgada por el Ministerio de Salud.