El Burger Fest Vol. 9 anunció una nueva edición inspirada en sabores internacionales que reunirá propuestas gastronómicas de distintos países este 23 de mayo en el Centro Cultural Lima, en Chorrillos.

La propuesta busca trasladar al público distintas técnicas, estilos y perfiles de sabor que forman parte de la cultura burger global.

Hamburguesas inspiradas en cinco países

Esta edición contará con marcas que presentarán burgers influenciadas por estilos gastronómicos de Argentina, Colombia, México, Uruguay y Suiza.

Entre las propuestas participantes destacan:

Malicia (Colombia), con inspiración en el street food colombiano y sabores intensos.

La Mera (México), enfocada en ingredientes especiados y perfiles ahumados.

Mr. Smash (Uruguay), con énfasis en el estilo smash clásico y la calidad de la carne.

Doble B (Argentina), apostando por sabores parrilleros y ahumados.

Swiss Burger (Suiza), con propuestas centradas en quesos y perfiles gourmet.

Festival busca consolidar cultura burger en Lima

La organización señaló que esta edición busca mostrar cómo la hamburguesa se ha convertido en uno de los formatos gastronómicos más populares y versátiles a nivel internacional.

Además de la oferta culinaria, el evento incluirá música en vivo, activaciones y espacios diseñados para complementar la experiencia gastronómica.

El Burger Fest Vol. 9 apunta a consolidarse como uno de los principales encuentros especializados de hamburguesas en Lima, reuniendo propuestas que reflejan la evolución de la escena burger local.

¿Cuándo y dónde será el Burger Fest?

📍 Lugar: Centro Cultural Lima – Chorrillos

📅 Fecha: 23 de mayo de 2026

🎟 Entradas: desde S/35