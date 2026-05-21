El alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Febre, y su chofer fueron atacados a balazos por desconocidos hoy, en un hecho ocurrido aproximadamente a la 1:30 p.m. frente a un parque y ante la presencia de varios vecinos, quienes quedaron consternados por el violento atentado.

Tras el ataque, ambas víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de emergencia a un centro de salud de la zona y al hospital. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, el burgomaestre falleció poco después de ingresar al establecimiento de salud. En tanto, su conductor permanece gravemente herido.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y la identidad de los atacantes, mientras familiares y pobladores exigen que el caso sea esclarecido.