Un niño de 11 años que padece el síndrome “Mariposa” fue hallado en grave estado de abandono y vulnerabilidad en el distrito de Majes. Ante ello, la jueza del Juzgado de Familia de Majes–El Pedregal, Mirtha Núñez Cueva, dictó medidas urgentes de protección tras conocer su crítica situación durante una audiencia de desprotección familiar.

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El síndrome se trata de una enfermedad que provoca una extrema fragilidad de la piel, generando lesiones y ampollas ante el mínimo contacto. Sumado a ello, el menor es hijo de un abuso sexual cometido por un hombre contra su propia hija adolescente.

El niño nunca asistió a la escuela y no sabe leer ni escribir, por lo que fue puesto a disposición del Poder Judicial por la fiscalía de Familia de El Pedregal.

MEDIDAS URGENTES

La magistrada ordenó el internamiento inmediato del menor en el Hospital Central de Majes, donde deberá ser sometido a evaluaciones y exámenes especializados para determinar con precisión su real estado de salud.

De forma preliminar, se determinó que presenta desnutrición severa, leve retardo en el desarrollo, problemas odontológicos graves y afecciones dermatológicas que podrían requerir pruebas oncológicas. De ser necesario, será trasladado al Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa para atención multidisciplinaria.

Asimismo, la resolución judicial también contempla la articulación inmediata con las instituciones competentes para garantizar la protección integral del niño y evaluar su posible ingreso a un albergue especializado donde pueda recibir cuidados permanentes y adecuados a su condición.