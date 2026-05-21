Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el Fondo Metropolitano de Inversiones, también denominado Invermet, respondió a las quejas y denuncias de vecinos de Jesús María y de la ciudadanía por los retrasos registrados en las obras del proyecto “Mejoramiento del Campo de Marte”.

La entidad informó que decidió resolver el contrato firmado con el Consorcio Ejecutor DISAMART debido a las demoras registradas en la ejecución de las obras y al escaso avance de los trabajos de emergencia destinados a la mitigación de las áreas verdes.

Asimismo, dicha entidad “iniciará de manera inmediata las acciones correspondientes para la convocatoria de la ejecución del saldo de obra” para que de esta forma se pueda garantizar que se continúe y se culmine con el proyecto.

Mientras se desarrollan estas medidas, Fondo Metropolitano de Inversiones aseguró que, en coordinación con la Municipalidad de Jesús María, ejecutará labores de mitigación, riego, control y mantenimiento de las áreas verdes, así como de toda la zona intervenida.

Además, indicó que presentó una solicitud ante la Municipalidad Metropolitana de Lima para iniciar la renovación del convenio del Campo de Marte con Jesús María, con el objetivo de que el distrito continúe administrando el parque.

“Esta decisión será comunicada a los vecinos, con quienes ya se vienen desarrollando mesas de trabajo y a quienes se estará convocando a una reunión informativa. Invermet mantendrá los canales de diálogo directo y puertas abiertas, para evitar la politización del tema”, indicó.

Posteriormente, Invermet destacó y agradeció el respaldo brindado por la Municipalidad de Jesús María, así como el compromiso de los vecinos en la conservación de las áreas verdes del Campo de Marte.