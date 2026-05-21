La actriz y comediante Oriana Cicconi anunció el regreso de su exitoso unipersonal “Vida después de la muerte”, espectáculo que estrenará su quinta temporada en el Centro de la Amistad Peruano Chino, en Jesús María.

La propuesta escénica busca abordar temas relacionados con la pérdida y el duelo desde una mirada cercana y emotiva.

La puesta en escena, producida por Corito Producciones, combina comedia, experiencias personales e interacción con el público. Además, Cicconi incorpora su experiencia como tanatóloga para ofrecer herramientas orientadas a comprender y acompañar procesos de duelo de una forma más consciente.

La obra, dirigida por Norma Berrade y Steven Buendía, propone un recorrido emocional que mezcla momentos de humor con instantes de reflexión.

Las funciones se realizarán los días 20 y 27 de mayo; 3, 10, 17 y 24 de junio; y 8 y 15 de julio, desde las 8:00 p.m. Las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus y también mediante reservas por WhatsApp al 915 923 114.