El candidato presidencial Roberto Sánchez afirmó que está dispuesto a dialogar con Julio Velarde en caso de que este decida dejar la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) después del 28 de julio, fecha en que culmina su actual periodo.

En declaraciones brindadas a Exitosa, el representante de Juntos por el Perú (JPP) señaló que buscará mantener la institucionalidad y garantizar una transición consensuada dentro del ente emisor.

“Él ha dicho que se quiere ir ya el 28 de julio, que termina su periodo. Yo le digo que dialoguemos respetuosamente para mantener la institucionalidad y veamos la sucesión de manera adecuada en consenso con todos”, sostuvo.

Sánchez asegura respeto a la autonomía del BCR

El candidato indicó que, pese a algunas críticas sobre el funcionamiento del Banco Central, su agrupación mantiene el compromiso de respetar la independencia de la entidad y preservar la estabilidad macroeconómica del país.

“Nosotros hemos dicho que si vamos a discutir asuntos secundarios, ¿en qué nos afirmamos? En la necesidad de mantener la independencia del BCR y de mantener la estabilidad macroeconómica”, declaró durante la entrevista en Exitosa.

Sánchez sostuvo además que la continuidad institucional resulta fundamental para generar confianza económica en el país.

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Plantea cambios en políticas del Banco Central

El líder de Juntos por el Perú explicó que una de sus principales observaciones al funcionamiento del BCR está relacionada con la necesidad de fortalecer las reservas de oro del país y revisar las tasas de interés.

Según indicó, considera que actualmente existen políticas financieras “muy liberales” en comparación con otros países de la región.

Asimismo, señaló que muchas microempresas terminan recurriendo al sistema informal conocido como “gota a gota” debido a la falta de acceso al crédito formal.

“Necesitamos una mirada más inclusiva. Entiendo que hay necesidad de algunos ajustes hacia dentro para mantener políticas que permitan afianzar”, expresó.

Vuelve a marcar distancia de Antauro Humala

Durante la entrevista, Roberto Sánchez también reiteró que las propuestas de Antauro Humala no forman parte del programa político de Juntos por el Perú.

Sin embargo, afirmó que su organización no excluye a personas con posiciones ideológicas distintas mientras participen dentro del marco democrático.

“No hay que excomulgar. Las luchas ideológicas y políticas se hacen en democracia”, manifestó.

El candidato insistió en que su agrupación rechaza cualquier forma de violencia política.