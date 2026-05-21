El Congreso realizará este jueves 21 de mayo una nueva sesión del Pleno desde las 10:00 de la mañana para debatir diversos proyectos de ley vinculados a los sectores cultura, salud, educación, vivienda y economía.

La convocatoria fue dispuesta por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, según la agenda oficial publicada en el portal institucional del Legislativo.

Entre las iniciativas incluidas figura el Proyecto de Ley 816, que propone declarar de interés nacional a las islas Amantaní, Taquile y Esteves, ubicadas en el Lago Titicaca, en la región Puno. Asimismo, se debatirá el Proyecto de Ley 9406 para impulsar la construcción del Hospital de Apoyo San Martín en Ayacucho.

También destacan los proyectos de ley 11899 y 12394, orientados a declarar de necesidad pública el desarrollo del Corredor Ferroviario Bioceánico Atlántico–Pacífico, una obra considerada estratégica para la integración comercial y logística del país.

En la agenda parlamentaria además figuran propuestas para establecer de manera permanente el bachillerato automático en las universidades, así como reformas constitucionales relacionadas con la ampliación del plazo máximo de detención en flagrancia y el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria.

Asimismo, se encuentra en la agenda la propuesta de otorgar bonificación a las personas víctimas del terrorismo y sus beneficiarios individuales que participen en concursos públicos de méritos realizados por las entidades y organismos del Estado.