La Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior Nacional evaluará el jueves 28 de mayo el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión que archivó el Caso Cocteles.

El proceso involucra a Keiko Fujimori y a otros investigados por presunto lavado de activos vinculado a financiamientos de campañas electorales.

Según una resolución judicial a la que tuvo acceso RPP, la audiencia virtual se realizará desde las 10:00 a.m. y tendrá como objetivo revisar el fallo emitido en enero, cuando un juzgado de primera instancia ordenó el cierre definitivo del caso.

El TC determinó en octubre pasado que los hechos investigados no constituían delito, motivo por el cual dispuso el archivo del proceso. Además, el juzgamiento que ya había comenzado anteriormente fue anulado tras otra resolución emitida por el mismo tribunal.

Con esta apelación, el Ministerio Público busca dejar sin efecto el archivo y retomar el trámite de la acusación más reciente, en la que se solicitan 35 años de prisión para Keiko Fujimori.

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