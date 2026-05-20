La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este miércoles 20 de mayo el traslado del material electoral que será utilizado en las elecciones primarias vía delegados programadas para el domingo 24 de mayo.

El despliegue comprende a 74 organizaciones políticas, entre ellas 41 partidos, 10 alianzas electorales y 25 movimientos regionales.

El material electoral está siendo enviado a las 24 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del país mediante rutas terrestres y aéreas. Las regiones más alejadas, como Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Cusco, Puno y Tacna, recibirán la carga por vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, bajo resguardo permanente de la Policía Nacional.

En paralelo, l as ODPE de Junín, Pasco, Huánuco, Ica, Ayacucho, Huancavelica y Lima Provincias son abastecidas por vía terrestre. Cada unidad de transporte cuenta con un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral encargado de supervisar que el material llegue en óptimas condiciones para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral.

El despliegue logístico se ejecutará entre el 20 y el 23 de mayo utilizando ocho rutas terrestres y tres aéreas. En Lima Metropolitana y el Callao, el traslado hacia los locales de votación se realizará el sábado 23 de mayo desde el almacén central ubicado en Lurín.

La ONPE informó que el material electoral incluye útiles de sufragio, cédulas, actas, listas de electores, manuales para miembros de mesa y sobres de escrutinio. Además, como medida de seguridad, los documentos críticos cuentan con códigos de barras y fueron previamente ensamblados y clasificados en una línea especial de producción.

En estos comicios primarios, los delegados elegidos en las elecciones internas del último fin de semana definirán a los candidatos regionales y municipales que participarán en las elecciones del 4 de octubre de 2026. La jornada electoral comenzará a las 7:00 a. m. con la instalación de mesas y la votación se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m.

#ONPEinforma | Hoy, miércoles 20 de mayo, iniciamos el traslado del material electoral que será utilizado en las #EleccionesPrimarias, modalidad delegados, a realizarse el domingo 24 de mayo. #ERM2026 pic.twitter.com/QSwNmivSR3 — ONPE (@ONPE_oficial) May 20, 2026