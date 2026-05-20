En medio de la controversia que rodea a Jota Benz tras su salida de Esto es Guerra, Angie Arizaga decidió manifestarse públicamente a través de sus redes sociales.
La exchica reality compartió una publicación en Instagram donde aparece el cantante junto a su hijo.
El mensaje difundido por la influencer estuvo acompañado de una frase dedicada a su familia.
“La meta es clara. Ser felices, cuidar nuestro hogar, hacer plata y progresar juntos”, escribió en sus historias.
La tensión se originó en la edición del 18 de mayo del reality, cuando El Tribunal tomó la decisión de retirar a Jota Benz del programa.
La medida ocurrió luego de que el participante se negara a rasurarse la barba, situación que generó posteriores comentarios y discusiones en televisión.
Tras el incidente, Jazmín Pinedo cuestionó la actitud del cantante durante un intercambio de opiniones.
“Ayer lo vi patanesco, agresivo y exaltado. A mí me puedes hablar como delincuente, pero no te voy a tener miedo”, expresó la conductora.
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