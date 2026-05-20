El economista y exministro de Economía Pedro Francke, integrante del equipo técnico del candidato presidencial Roberto Sánchez, se mostró a favor de mantener la continuidad institucional en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y afirmó que personalmente propondría la ratificación de Julio Velarde al frente de la entidad.

“Yo sí le pediría la ratificación”, señaló Francke en entrevista con RPP al ser consultado sobre la permanencia del actual presidente del ente emisor.

Las declaraciones representan un giro respecto a la postura que Roberto Sánchez expresó durante la campaña de primera vuelta, cuando planteó reemplazar a Velarde en caso de llegar al Gobierno.

Francke apuesta por la continuidad del BCR

El exministro de Economía sostuvo que preservar la estabilidad técnica e institucional del Banco Central resulta clave para enfrentar el actual escenario económico.

“Hay que buscar la continuidad del BCR. Roberto ha dicho que se tomaría un café”, indicó.

Sin embargo, precisó que una eventual ratificación de Velarde dependerá también de la conformación del directorio de la entidad monetaria.

“No puedes nombrar a un buen presidente, pero tener un mal equipo”, manifestó en el programa Ampliación de Noticias.

Francke agregó que cualquier decisión debe ser previamente conversada con el actual titular del Banco Central.

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Descarta estatizaciones y promete respetar contratos

El economista también buscó enviar señales de tranquilidad al sector privado y aseguró que un eventual gobierno de Roberto Sánchez no impulsará estatizaciones ni vulnerará contratos ley.

“Hay que ser bien claros. Estamos a favor de la inversión privada. No habrá estatizaciones, vamos a respetar los contratos”, afirmó.

Asimismo, señaló que el escenario político posterior a la primera vuelta obliga a construir una alianza más amplia que supere los límites de Juntos por el Perú.

“Hacen falta acuerdos que incluyan sectores de izquierda y centro”, comentó.

Considera viable elevar el sueldo mínimo a S/1.500

En materia laboral, Francke defendió la propuesta de elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1.130 a S/1.500.

“Lo hemos discutido en el equipo técnico. Es viable. Hoy tiene un retraso importante con todo el deterioro de la inflación”, señaló.

El economista expresó preocupación por el aumento reciente de precios y consideró que el Banco Central debe asumir un rol técnico clave para controlar la inflación.

“Tenemos una gran preocupación por el tema inflacionario. Esa es una tarea del BCR”, sostuvo.

Preocupación por pobreza urbana y minería ilegal

Francke indicó que el crecimiento económico debe acompañarse de políticas orientadas al desarrollo humano y la reducción de la pobreza.

“Una cantidad significativa de personas en grandes ciudades no come sus tres comidas al día. ¿Cómo es posible que el Estado no haga nada?”, cuestionó.

Sobre la minería ilegal, pidió combatirla “frontalmente”, aunque advirtió que el problema requiere alternativas económicas para los trabajadores informales.

También respaldó el Fondo de Estabilización de Combustibles como mecanismo para reducir el impacto del alza internacional del petróleo en el costo de vida.

Equipo técnico aún revisa propuesta económica

El exministro aclaró que todavía no se ha definido quién encabezará el equipo económico de campaña ni quién asumiría el Ministerio de Economía en un eventual gobierno de Roberto Sánchez.

“No hemos definido todavía. Soy parte del equipo técnico junto a personas con gran trayectoria”, indicó.

Francke explicó que el grupo técnico también está integrado por Óscar Dancourt, Gustavo Guerra García y Katherine Eyzaguirre.