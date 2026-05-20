El gobierno de Estados Unidos aseguró este miércoles que espera que el expresidente cubano Raúl Castro termine en prisión luego de haber sido inculpado formalmente por tres cargos en un proceso calificado como histórico.

Las declaraciones fueron realizadas por el Fiscal General en funciones, Todd Blanche, durante una conferencia de prensa en Miami.

Fiscal General pide que Raúl Castro se entregue

Durante su intervención, Blanche afirmó que Washington espera que el exmandatario cubano se presente voluntariamente ante la justicia estadounidense.

“Esperamos que se presente aquí por su propia voluntad o de otra manera irá a prisión”, declaró el funcionario.

El Fiscal General también sugirió que Estados Unidos podría proceder con su detención en caso de que no comparezca.

Acusación marca un hecho inédito

La inculpación contra Raúl Castro representa un hecho sin precedentes en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba debido al peso político e histórico del exgobernante cubano.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente los tres cargos específicos incluidos en la acusación.

Tampoco se ha informado oficialmente sobre una respuesta del gobierno cubano o del propio Raúl Castro respecto a las declaraciones del Departamento de Justicia estadounidense.

Tensión política entre Washington y La Habana

El caso se produce en un contexto de relaciones tensas entre Estados Unidos y Cuba, marcadas históricamente por sanciones económicas, diferencias diplomáticas y disputas políticas.

Raúl Castro gobernó Cuba entre 2008 y 2018 tras suceder a su hermano Fidel Castro y mantuvo posteriormente influencia política dentro del Partido Comunista cubano.

La declaración del Fiscal General en Miami ha generado atención internacional debido al impacto diplomático y político que podría tener en la relación bilateral.