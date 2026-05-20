El exdirigente del Valle de Tambo, Miguel Meza Igme, recibió una notificación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos contra el Orden Público, la cual exige una reparación civil de S/20 mil por los presuntos bloqueos ocurridos durante el paro del 2025 en el distrito de Dean Valdivia, provincia de Islay.

La notificación también incluye a Tomás Paco Succlla, ambos investigados. La entidad busca constituirse en actor civil dentro del proceso penal en curso, y el monto deberá ser asumido en caso de determinarse responsabilidad penal.

“Daremos cara y responderemos, porque yo no tengo por qué tener miedo, no he hecho nada. Esto es un exceso, una provocación”, declaró Meza en Canal 6 Mollendo, quien señaló que dispone de solo tres días para responder a la notificación.

Paralelamente, el exdirigente enfrenta una citación policial en la comisaría PNP La Curva para rendir declaración como denunciado por el presunto daño a dos vehículos ocurrido el 24 de abril de 2026 en la carretera costanera norte, altura del Puente Guardiola, en Dean Valdivia.

“Me traen un día y la citación es al día siguiente. Convocar a una marca no es delito. Esta citación está mal. Es una amenaza. Sería bueno ver el detalle de la denuncia. Pero siempre estoy con la firmeza de luchar por el agro”, afirmó.