Una coloración atípica volvió a registrarse este miércoles 22 de abril en el río Tambo, a la altura del puente Pampa Blanca, en el distrito de Cocachacra. Ante ello, efectivos de la Policía Nacional y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Islay se constituyeron hasta el lugar para verificar in situ la situación.

De acuerdo al subgerente de Gestión Ambiental del municipio provincial, Guillermo Vizcarra, la coloración anormal se extiende a lo largo de toda la margen del río Tambo, afectando no solo la producción agrícola, sino también poniendo en riesgo la salud de la población.

El funcionario advirtió que esta anomalía se repite de manera periódica, sin que se encuentre alguna solución por parte de las entidades del Gobierno central.

“Se han realizado varios análisis del agua y se han hallado metales pesados; eso no es novedoso y la provincia conoce de esta problemática. Cada vez no se toman en cuenta las denuncias que realizamos a través de los organismos ambientales para llegar hasta el Ejecutivo. Las denuncias son constantes”, sostuvo.

Vizcarra Manrique también alertó a los pescadores de camarón que realizan actividades en este tramo del río abstenerse de pescar en las aguas contaminadas.

Asimismo, señaló que el origen de la coloración se encuentra en la cabecera de cuenca, donde los municipios distritales de la región Moquegua también hicieron las respectivas denuncias contra empresas mineras.

Al respecto, hizo el llamado a la Autoridad Local del Agua Tambo, municipio de Cocachacra, OEFA y demás entes ambientales para que den una respuesta concreta a la población.