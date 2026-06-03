Dos ciudadanas extranjeras, con hijos menores, instalaron dos carpas y pernoctaron en el parque La Rinconada, en la urbanización del mismo nombre, en Trujillo.

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Esta situación fue reportada al personal de serenazgo de Trujillo, que optó por exhortar a las féminas a que desalojen el lugar, toda vez que está prohibido acampar y dormir en espacios públicos.

Las mujeres dijeron que solo estaban de paso y tras desmontar sus carpas se retiraron.