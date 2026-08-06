El Colegio Médico del Perú, Consejo Regional Arequipa, inició una campaña de ayuda humanitaria para reunir víveres, medicamentos y prendas de vestir destinadas a las familias afectadas por el sismo de magnitud 5.1 que sacudió la región Junín el 18 de julio y dejó seis fallecidos, decenas de viviendas destruidas y alrededor de 300 personas damnificadas de la provincia de Chupaca.

La institución hizo un llamado a la solidaridad de la población arequipeña para apoyar a los damnificados, quienes aún continúan retirando los escombros de sus viviendas de adobe con la esperanza de reconstruir sus hogares.

Colegio Médico de Arequipa inicia campaña para damnificados por temblor en Junín

Entre los productos que se pueden donar figuran alimentos no perecibles como arroz, fideos, menestras, conservas, aceite, agua embotellada, entre otros. También se recibirán prendas de vestir en buen estado, especialmente ropa de abrigo, frazadas y mantas para enfrentar las bajas temperaturas.

En cuanto a los medicamentos, el Colegio Médico solicita artículos de primeros auxilios, como gasas, alcohol, vendas y analgésicos, que serán entregados a las personas que aún requieren atención tras la emergencia.

Las donaciones se recibirán hasta el 17 de agosto en la sede del Colegio Médico de Arequipa, ubicada en la calle San Rafael 301, urbanización Los Ángeles, en el Cercado de Arequipa.

La campaña busca aliviar la situación de las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias a causa del terremoto que, semanas después del desastre, siguen enfrentando las consecuencias mientras intentan recuperar la normalidad.