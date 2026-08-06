Tres integrantes de una misma familia quedaron heridos luego de que la camioneta en la que se trasladaban cayera a un abismo de 100 metros en la provincia liberteña de Santiago de Chuco.

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El accidente ocurrió en el caserío Bandurria del distrito de Quiruvilca. Al lugar llegaron serenos de esa jurisdicción para apoyar en las labores de rescate.

Los heridos fueron identificados como César López Carranza (31), Jilmer López Carranza (23) y Jerson López Arteaga (18). Ellos fueron trasladados al centro de salud de la zona.

Al lugar del siniestro también llegó la Policía, que inició las investigaciones para determinar las causas de este accidente.