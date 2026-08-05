Lamentable. Las autoridades han identificado a la persona que falleció en el trágico accidente ocurrido la mañana de hoy en el sector conocido como la quebrada El Diablo, en Huamachuco, región La Libertad. Se trata del exconsejero regional por la provincia de Otuzco, Rafael Mayer Haro.

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Se supo que el exconsejero regional estaba en la provincia de Sánchez Carrión realizando algunas coordinaciones laborales y en horas de la mañana retornaba a Trujillo.

Su camioneta al parecer perdió el control y se salió de la pista para dar hacia una pendiente donde el vehículo quedó atrapado entre troncos y árboles de eucalipto.

Además, se conoció que viajaba con su hijo Rodrigo Haro Santamaría, quien resultó herido y fue trasladado por personal de serenazgo de la Municipal Provincial de Sánchez Carrión, hacia el hospital Leoncio Prado.

El Subgerente de Seguridad Ciudadana, Tomás Vargas, informó que la zona donde ocurrió la tragedia es accidentada y dificultó las labores de rescate.

“El vehículo permanece en custodia para evitar la sustracción de repuestos”, indicó.

Las autoridades permanecen en la zona a la espera del fiscal de turno para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las diligencias correspondientes.

Mayer Haro Rafael fue consejero regional por la provincia de Otuzco en el Gobierno Regional de La Libertad durante el período 2011-2014.