No les dan tregua. Detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo y los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) pusieron en marcha un exhaustivo operativo de requisa en el Pabellón Nº 15, considerado de máxima seguridad en el penal El Milagro, en Trujillo.

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De manera sorpresiva las fuerzas combinadas intervinieron los cuatro aleros: A, B, C y D y en coordinación con representantes del Ministerio Público revisaron al milímetro cada uno de los recovecos de las celdas.

OBJETOS PROHIBIDOS

Durante el procedimiento se incautaron elementos prohibidos: objetos punzocortantes, punzas, cortaúñas, desarmadores, relojes de diversas marcas y otros accesorios no autorizados.

Todo este material ha sido retenido como materia de investigación por estar prohibido su ingreso y circulación dentro del penal por el riesgo que representan.

Cabe indicar que el primero de agosto, en el marco del denominado “Plan Nacional de Seguridad Ciudadana” se ejecutó de manera sorpresiva una primera requisa en el pabellón Nº 13 del establecimiento penitenciario El Milagro, en Trujillo.

La finalidad fue evitar que desde los centros penitenciarios se sigan coordinando delitos, realicen llamadas o se cometan hechos ilícitos y actos de violencia. Se hallaron objetos no permitidos como herramientas y aparatos de comunicación que pueden ser adaptados para fines ilícitos.

La Policía Nacional informó que estas acciones se seguirán realizando de forma constante y sorpresiva, con el claro objetivo de evitar que desde los centros penitenciarios se sigan coordinando delitos, realicen llamadas o se cometan hechos ilícitos y actos de violencia.