A dos meses de las elecciones del 4 de octubre, el secretario general de Un Camino Diferente, Danilo Pinillos Vinces, denunció que el candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por la misma agrupación, Jesús Velásquez Reyna, viene siendo amenazado de muerte por “grandes mafias”.

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“Están amenazando de muerte a él y a toda su familia. [...] Hago la denuncia pública porque Un Camino Diferente trabaja siempre de forma transparente e informando a la población”, aseveró Pinillos en una transmisión a través de redes sociales.

El dirigente del partido de los huaquitos agregó que estas supuestas amenazas “ya se veían venir” y responsabilizó de las mismas a un “pacto mafioso” entre Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y Somos Perú.

“[...] Ya sienten los pasos, ya sienten que van a ir presos muchos delincuentes que le han venido robando a Trujillo y otros que quieren meterse a robarle a Trujillo. El pacto mafioso de los APP, de los Podemos y los Somos ya está actuando, ya ha comenzado a mandarle mensajes amenazando de muerte al candidato del huaco a la provincia de Trujillo, el ingeniero Jesús Velásquez”, señaló.

Según el secretario nacional de Un Camino Diferente, este “pacto mafioso” pretende evitar que el “huaco” llegue a la MPT porque “tiene mucho temor de que Trujillo prospere” y “se acaben los huecos y la delincuencia”.

Palabra

Horas después de la transmisión de Pinillos Vinces, el mismo aspirante al sillón edil de Trujillo, Jesús Velásquez, acudió a la sede del complejo policial Alcides Vigo Hurtado para denunciar las amenazas de muerte que vendría recibiendo.

“No es un tema de extorsión por dinero, sino un tema político. Sin embargo, no nos van a amedrentar”, señaló.