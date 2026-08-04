Arequipeño recibe reconocimiento de  National Geographic

Un video de menos de un minuto que retrata la riqueza natural y espiritual de Arequipa permitió a Henry Domínguez obtener un reconocimiento de National Geographic, por promover atractivos turísticos de Arequipa.

“La propuesta que envié buscó mostrar una conexión más ancestral y espiritual con Arequipa. No solo presenté lugares turísticos, sino la relación que existe con la cosmovisión andina, y eso fue lo que fortaleció el proyecto”, manifestó Domínguez.

TRABAJO

El material audiovisual reúne imágenes del volcán Misti, Chachani y la catarata Paccha, escenarios seleccionados para difundir el potencial turístico de la región. El promotor explicó que, debido a la duración del formato, cada toma debía transmitir la esencia de los paisajes arequipeños.

“La catarata Paccha aún es poco conocida y nuestros volcanes no reciben tantas visitas como deberían. Queremos que cuando los turistas lleguen al Perú también tengan a Arequipa como un destino obligado”, sostuvo.

Además de promover el turismo, Domínguez comparte contenido sobre montañismo y naturaleza a través de su canal de YouTube El Caminante Cósmico y sus redes sociales. Indicó que recorrer estos espacios le ha permitido conocer y difundir lugares poco explorados de la región.

Los ganadores fueron dados a conocer el año pasado, pero el certificado de la entidad internacional recién llegó hace unas semanas.