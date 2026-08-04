El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a Fabrizio Orrego Peche como nuevo viceministro de Economía y a Erick Wilfredo Lahura Serrano como viceministro de Hacienda, según resoluciones supremas publicadas este martes en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Los nombramientos forman parte de los cambios en la alta dirección del sector Economía y Finanzas y entran en vigencia conforme a lo establecido en las resoluciones publicadas oficialmente.

MEF acepta renuncias de los anteriores viceministros

En dispositivos legales independientes, el Gobierno también aceptó la renuncia de Eloy Durán Cervantes al cargo de viceministro de Economía, agradeciéndole por los servicios prestados durante su gestión.

De igual manera, se aceptó la renuncia de José Armando Calderón Valenzuela como viceministro de Hacienda, expresando el reconocimiento institucional por la labor desempeñada.

Resoluciones llevan la firma de la presidenta y del titular del MEF

Las resoluciones supremas fueron suscritas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, de acuerdo con la publicación realizada en el Diario Oficial El Peruano.

Con estos nombramientos, el MEF renueva las dos principales viceministerios encargados de la conducción de la política económica y de la administración de las finanzas públicas del país.