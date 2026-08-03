El mecanismo de inversión de Impuesto a la Renta (OxI) ha tomado un gran impulso desde hace dos años por la rapidez con la que se ejecutan los proyectos, tanto que los gobiernos regionales (GOREs) concentraron el 48%del total del monto adjudicados, según Proinversión.

En ese sentido, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) estimó que al cierre del presente año se adjudicarían obras bajo ese mecanismo por S/ 11,800 millones, mayor en 127.80% con relación al 2025 (S/ 5,180 millones).

Así, según el Informe Económico de la Construcción 103 de Capeco, al 14 de julio, las obras adjudicadas sumaron S/ 6,321 millones.

Entre enero y junio 2026, se adjudicaron 332 intervenciones en Transporte, Educación, Salud y Orden Público, según Proinversión.

Procedimiento

El mecanismo de OxI permite a las empresas privadas ejecutar proyectos con inversión propia a cuenta del Impuesto a la Renta que deben pagar al Estado.

Previamente, las entidades públicas como GOREs, municipalidades o universidades públicas, seleccionan las obras que proyectan ejecutar, considerando sus ingresos, principalmente constituidos por el canon y sobrecanon (sea minero o petrolero, básicamente).

Entre las obras que mayormente se ejecutan bajo OxI están colegios, hospitales y carreteras.

Pero, cuando la empresa privada termina la obra la entrega a la entidad pública que la convocó, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le otorga el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) que se usa para pagar Impuesto a la Renta.

Según Proinversión, desde la creación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en 2009 hasta junio de 2026, se han adjudicado 1406 intervenciones en todo el Perú por un monto total de inversión de S/ 22 384 millones.