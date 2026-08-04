El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rógers Valencia, anunció que el proyecto de ley (PL) que el Ejecutivo presentará próximamente al Congreso para solicitar facultades legislativas incluirá una norma que prohíbe la importación de productos elaborados mediante el trabajo forzoso.

Ello, según explicó en RPP, es para no afectar las exportaciones peruanas de cara a su ingreso al mercado norteamericano, considerando que hace un par de semanas el Gobierno de los EE.UU. elevó, por este motivo, la tasa de arancel de 10 a 12.5% para un grupo de productos peruanos, principalmente agroindustrial, como el arándano y el espárrago.

En ese sentido, Valencia dijo que el Ejecutivo busca dotarse de herramientas legales para responder a los nuevos desafíos del comercio internacional.

“Se pedirá facultades para poder incluir una norma que prohíba directamente la compra de productos de trabajo forzoso. Esto va en el paquete”, precisó.

Negociaciones

El titular del Mincetur precisó que, además de esa medida, el tema deberá abordarse mediante negociaciones al más alto nivel con las autoridades estadounidenses, por lo que consideró urgente acelerar el nombramiento de un embajador de Perú en EE.UU.

Valencia dijo también que para ser más competitivos en el comercio exterior se debe mejorar la logística porque sus costos son muy altos en Perú.

“Perú, desafortunadamente, tiene un costo muy elevado en términos logísticos porque se trasladan los productos del norte o sur del país hacia el puerto del Callao. Por lo tanto, debemos disminuir los costos logísticos para ser más competitivos, no sólo frente al arancel de Estados Unidos, sino también ante todos los mercados”, explicó.

El ex presidente José Balcázar presentó un PL para prohibir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, pero no alcanzó a ser puesto en consideración del Congreso al vencerse la legislatura respectiva.