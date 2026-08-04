El dengue sigue avanzando en La Libertad y el segundo grupo etario más golpeado por esta enfermedad es el conformado por menores de edad.

Según la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas, hasta la Semana Epidemiológica 29 [19-25 de julio] han adquirido dengue en este departamento 1,693 niños y adolescentes. De este total, 1,009 (59.6%) tienen entre 0 y 11 años de edad y 684 (40.4%), entre 12 y 17 años.

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Escenario

La sala situacional del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), también revela que después de este grupo etario se ubica el conformado por jóvenes de 18 a 29 años, con un total de 1,165 contagios (23.08%).

En primer lugar se sitúa el grupo denominado “Adulto” (30 a 59 años), con 1,818 casos (36.02%) y cierra la tabla, en último lugar, “Adulto mayor” (60 años a más), con 371 (7.35%).

Personal de salud indicó a este Diario que los niños [y los ancianos] constituyen grupos poblacionales más vulnerables debido a que tienen defensas más bajas para soportar el proceso de la enfermedad, cuyos síntomas pueden ser dolor muscular y de huesos, fiebre, entre otros.

Ante esta situación, los profesionales recomiendan llevar a los niños al centro de salud más cercano para evitar posibles complicaciones. “No olvidemos que el dengue puede causar la muerte”, añadieron.

Días atrás, el Minsa recordó que “el incremento de temperaturas, registro de lluvias, mal almacenamiento de agua y la existencia de potenciales criaderos de zancudos dentro de cada vivienda son factores que facilitan la reproducción del zancudo Aedes aegypti, principal transmisor del dengue”.

Debido al desarrollo del fenómeno El Niño, Trujillo y otras provincias de la región han soportado altas temperaturas pese a encontrarse aún en la estación de invierno.

Frente a estos factores, Salud recomienda a los padres de familia “identificar y eliminar los criaderos [de zancudos] que puedan encontrarse dentro de casa (botellas, latas, juguetes viejos, baldes, sansones, llantas, bidones, cilindros, base de floreros, bebederos de mascotas, entre otros)”.

También, “reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral, y lavar, escobillar y tapar los recipientes donde se guarda agua”.

Preocupante

De acuerdo con la misma sala, La Libertad suma un total de 5,047 casos, cifra largamente superior a la registrada el año pasado (208). De estos, 3,677 (72.86%) han sido confirmados y 1,370 (27.14%), probables.

Además, Virú es la provincia liberteña que registra la mayor cantidad de contagios (2,410), seguida de Trujillo (2,048), Chepén (377), Ascope (128), Pacasmayo (58), Gran Chimú (21) Sánchez Carrión (3) y Pataz (2).

El resto de provincia de la región (Julcán, Otuzco, Bolívar y Santiago de Chuco) no presenta casos.